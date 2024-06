Bitcoin cresce durante l'incontro di Trump con la società di mining, Raboo promette una nuova era di meme

Gli investitori in criptovalute stanno per assistere a un ulteriore aumento del prezzo di Bitcoin mentre il candidato presidenziale repubblicano, Donald Trump, incontra le principali aziende di mining di Bitcoin, svelando la sua intenzione di garantire che tutti i restanti Bitcoin siano minati negli Stati Uniti se eletto nelle prossime elezioni.

Inoltre, gli investitori in criptovalute devono anticipare un grande cambiamento nel settore dei meme token da 62 miliardi di dollari, con un nuovo token in prevendita alimentato dall’intelligenza artificiale chiamato Raboo (RABT) pronto a guidare la carica.

BTC in aumento mentre Trump rivela piani per aumentare il mining di Bitcoin negli Stati Uniti

L’11 giugno 2024, Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti e candidato presidenziale repubblicano, ha rivelato sulla piattaforma di social media Truth Social il suo interesse a far sì che le aziende statunitensi si impegnino maggiormente nel mining di Bitcoin, fino al punto di minare tutta la criptovaluta rimanente.

L’intenzione di Trump è diventata più evidente quando ha incontrato lo stesso giorno i dirigenti di importanti aziende di mining, tra cui CleanSpark Inc. e Riot Platforms. Un totale di 21 milioni di token BTC sono stati creati al lancio di Bitcoin, ma circa il 90% di questa fornitura è stato già minato, e il resto dei token è previsto che venga minato entro l’anno 2140.

Mentre il post di Trump che promuove l’aumento del mining di Bitcoin ha fatto notizia, Bitcoin è aumentato di oltre il 4% nelle ultime 24 ore. Interessantemente, poiché Bitcoin è attualmente scambiato a poco meno di 70.000 dollari, gli esperti prevedono che il token potrebbe raggiungere un nuovo massimo storico entro la fine dell’anno.

Raboo raccoglie milioni con l’intelligenza artificiale guidata dalla comunità in prevendita: è questo il futuro dei meme?

Raboo (RABT) è un nuovo token in prevendita ben posizionato per ridefinire il settore dei meme token con il suo approccio centrato sulla comunità e il potenziale di crescita. Come meme token alimentato da tecnologia innovativa che fonde intelligenza artificiale, Social-Fi e tecnologia blockchain, molti investitori sono affascinati e stanno partecipando in gran numero alla sua prevendita.

Una delle cose più straordinarie di Raboo è il suo piano di sfruttare l’intelligenza collettiva e la creatività della sua comunità per garantire che i meme presenti nel suo ecosistema siano davvero eccezionali e allineati alla visione del progetto. Raboo vanta anche una pianificata integrazione di Rabooscan, uno strumento di scansione e generazione di meme alimentato dall’intelligenza artificiale, che permetterà alla comunità di partecipare direttamente alla definizione del settore dei meme che Raboo intende costruire e controllare.

Il successo di Raboo si estende anche alla sua prevendita in corso, dove ha già raccolto oltre 1,7 milioni di dollari dalla vendita delle sue monete in prevendita. Con $RABT prezzato a soli $0,0048 per token nella quarta fase della sua prevendita, Raboo offre sia ai principianti delle criptovalute sia agli investitori su larga scala l’opportunità di partecipare a un viaggio destinato a inaugurare una nuova era per il mercato dei meme.

Conclusione

Con così tante cose che accadono oggi nel mercato delle criptovalute, solo due sviluppi principali hanno catturato l’attenzione degli investitori – l’aumento del prezzo di Bitcoin tra i piani dell’ex presidente Trump per aumentare il mining di Bitcoin negli Stati Uniti, e la tanto attesa prevendita del meme token Raboo (RABT), che mira a rivoluzionare il settore dei meme coin con il suo approccio innovativo alimentato dall’intelligenza artificiale. Interessantemente, poiché la prevendita di Raboo sta generando un notevole interesse, raccogliendo già oltre 1,7 milioni di dollari, molti esperti lo indicano come uno dei pochi token in prevendita che vale la pena investire nel 2024.

