Bitcoin supera i 100.000 dollari: è un record storico

L’attesa è stata tanta per il superamento di questo traguardo, soprattutto per chi tempo addietro ha investito nella criptovaluta delle criptovalute: Bitcoin oggi ha superato quota 100.000 dollari. La moneta virtuale per eccellenza finisce così per varcare una soglia fino a poco tempo fa insperata, arrivando a toccare addirittura i 104.000 dollari.

Tutto ciò è l’epilogo (o forse solo l’inizio) di un momento cruciale, con l’elezione di Donald Trump che ha promesso politiche più favorevoli per le criptovalute.

Bitcoin, i risultato guidato dalla politica

Il Bitcoin è salito vertiginosamente subito dopo le elezioni presidenziali negli USA. La criptovaluta ha fatto segnare una crescita di oltre il 40% in poche settimane. Filtra al momento molto ottimismo tra gli investitori, soprattutto grazie alla crescita che ha superato il 40% in poche settimane di attività.inoltre, a fornire un ulteriore motivo di fiducia, sono le promesse del prossimo presidente Donald Trump. Il tycoon vuole infatti far diventare gli Stati Uniti un vero e proprio hub globale per le criptovalute. A giocare un ruolo fondamentale nell’impennata odierna è stata la nomina di Paul Atkins alla guida della SEC, un nome che rassicura i sostenitori del settore grazie al suo approccio meno restrittivo rispetto al passato.

Perché il Bitcoin è salito così tanto

Il rally è stato alimentato dall’ottimismo, ma anche da una crescente accettazione del Bitcoin come investimento mainstream. Da quando è arrivato l’annuncio di Trump, le idee di diverse persone scettiche hanno cominciato a mutare. In tanti infatti hanno cominciato a valutare il mondo delle criptovalute come una vera opportunità, nonostante ci siano diversi rischi relazionati alla loro volatilità.

In parallelo, c’è un cambiamento nella narrativa: da strumento di nicchia usato per scopi alternativi, il Bitcoin si sta affermando sempre più come una risorsa finanziaria con un potenziale di crescita globale. La promessa di regole meno rigide negli Stati Uniti potrebbe accelerare ulteriormente questa transizione.