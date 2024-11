Black Friday Amazon 2024: i migliori smartwatch in offerta

È difficile capire qual è il prodotto che fa al caso proprio quando bisogna spendere tanti soldi. In realtà per acquistare uno smartwatch non è detto che la cifra da tirar fuori dal portafogli sia così alta, perché oggi in sconto durante la settimana del Black Friday su Amazon ci sono diversi modelli. Partendo dagli Apple Watch e arrivando a soluzioni molto più economiche ma ugualmente interessanti, si può trovare proprio ciò che si desidera. Il tutto ovviamente sfruttando un ottimo rapporto tra qualità e prezzo.

Amazon: i migliori 5 smartwatch della settimana del Black Friday 2024

Apple Watch Series 9 GPS + Cellular (45mm)

L’Apple Watch Series 9 è la scelta ideale per chi cerca il massimo. Con un display Retina sempre attivo e funzioni avanzate come il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue, è perfetto per chi vuole restare connesso senza avere sempre il telefono a portata di mano. Il design con cassa in alluminio color mezzanotte e cinturino Sport Loop è elegante e adatto a ogni occasione. Resistente all’acqua e super versatile, questo smartwatch si adatta a tutti gli stili di vita. Chi vuole acquistarlo può portarlo a casa con due anni di garanzia con un prezzo che va da 499 € a 465 €.

Apple Watch SE (2ª generazione) GPS (40mm)

Per chi cerca un modello più semplice ma sempre affidabile, l’Apple Watch SE di seconda generazione è un’ottima opzione. Monitora il sonno, il battito cardiaco e include funzioni di sicurezza come il rilevamento degli incidenti. Con una cassa in alluminio color argento e un cinturino Sport Loop azzurro, è leggero e comodo da indossare ogni giorno. È una scelta intelligente per chi vuole entrare nel mondo Apple senza spendere troppo. Oggi il prezzo di questo dispositivo straordinario scende da 259 € a 239 €.

Samsung Galaxy Watch FE (40mm)

Per chi preferisce invece acquistare un prodotto del mondo Android, il Galaxy Watch FE di Samsung è un vero affare. Offre un’analisi dettagliata del sonno e delle attività quotidiane, tutto in un design elegante con ghiera touch. La batteria a lunga durata lo rende ideale per chi ha giornate intense e non vuole preoccuparsi di ricaricare troppo spesso. Con il suo prezzo competitivo, è difficile non considerarlo. La grande opportunità sta nel costo finale che va da 129 € a 119 €.

Samsung Galaxy Watch7 LTE (40mm)

Il Galaxy Watch7 è pensato per chi vuole uno smartwatch avanzato e indipendente dallo smartphone. Con il GPS integrato e la connettività LTE, puoi rispondere alle chiamate e ai messaggi direttamente dall’orologio. Perfetto per il monitoraggio del sonno, l’attività fisica e la navigazione, offre anche una batteria a lunga durata. Il design raffinato in color crema lo rende una scelta di stile oltre che di funzionalità. Chi desidera portare a casa il dispositivo di Samsung, può trovarlo ad un prezzo che cala vertiginosamente da 369 € a 289 €.

Garmin Instinct 2 Solar – Tactical (45mm)

Il Garmin Instinct 2 Solar è uno smartwatch per veri avventurieri. Alimentato a energia solare, offre un’autonomia praticamente infinita. Include funzioni avanzate come il Kill Switch, modalità visore notturno e oltre 30 app sportive. È robusto, resistente e perfetto per chi pratica attività outdoor come trekking o sport estremi. A questo prezzo, è un’opportunità unica per avere uno dei modelli più completi sul mercato. Ottimo il calo di prezzo per questo smartwatch che infatti passa da 366 € a 250,99 €.