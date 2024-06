BlackMagic Camera per Android: registrare video da professionisti

Le app fotocamera integrate negli smartphone di punta non stanno tenendo il passo delle innovazioni proposte sul versante dell’hardware. Così, dopo il rilascio di BlackMagic Camera per iPhone, lo stesso produttore annuncia oggi la disponibilità di BlackMagic Camera per Android. Si tratta di un’applicazione innovativa che trasforma dispositivi come i Samsung Galaxy e i Google Pixel in potenti strumenti per la produzione di contenuti filmati di qualità.

Gli ideatori dell’app raccontano come l’obiettivo del loro lavoro fosse quello di fornire ai creatori di contenuti su Android gli stessi strumenti utilizzati nelle grandi produzioni cinematografiche e televisive, permettendo risultati di qualità professionale.

Cos’è e come funziona BlackMagic Camera per Android

Blackmagic Camera per Android consente di sfruttare al massimo il potenziale del proprio smartphone, aggiungendo controlli avanzati e funzionalità tipiche delle cineprese digitali. Grazie a un’interfaccia intuitiva e user-friendly, gli utenti possono regolare parametri essenziali come frame rate, angolo dell’otturatore, bilanciamento del bianco e ISO con un solo tocco. La possibilità di registrare in formati standard fino a 8K e di caricare i file direttamente su Blackmagic Cloud rende questa app un must-have per i professionisti del settore.

Il display heads-up (HUD) mostra parametri vitali come lo stato di registrazione, l’istogramma, il focus peaking, i livelli audio e le guide. È possibile attivare o disattivare l’HUD con un semplice swipe, mentre toccando lo schermo si può regolare la messa a fuoco o modificare rapidamente le impostazioni principali.

La possibilità di scegliere tra rapporti d’aspetto 16:9 o verticali, insieme alla modalità stealth per registrare in 16:9 mantenendo il telefono in verticale, offre una grande flessibilità creativa.

Collaborazione senza confini con Blackmagic Cloud

Una delle caratteristiche più interessanti di Blackmagic Camera è l’integrazione con Blackmagic Cloud, piattaforma che permette di collaborare in tempo reale con editor ed esperti di multimedia.

Gli utenti possono visualizzare i clip registrati, sfogliarli rapidamente, ordinarli e verificarne lo stato di caricamento. È possibile sincronizzare direttamente i media con un progetto DaVinci Resolve, rendendo i file disponibili per l’editing.

Blackmagic Camera offre tre opzioni di gestione dei media: registrazione su telefono e trasferimento a un computer, caricamento automatico su Blackmagic Cloud durante la registrazione, caricamento manuale dei file selezionati quando è disponibile una connessione di rete.

Come iniziare con Blackmagic Camera

Per iniziare a utilizzare Blackmagic Camera, è necessario creare un ID Blackmagic gratuito. Una volta registrati, gli utenti possono accedere a Blackmagic Cloud e configurare la propria libreria di progetti. Da qui, è possibile invitare altri utenti a collaborare e sincronizzare automaticamente i media tramite l’app.

Blackmagic Camera per Android è disponibile gratis su Google Play, offrendo a un numero sempre maggiore di utenti la possibilità di accedere a strumenti professionali per la produzione di video di alta qualità.

Come ha dichiarato Grant Petty, CEO di Blackmagic Design, l’app per Android appena resa disponibile permette di inviare filmati a redazioni e studi di post-produzione in pochi secondi, migliorando significativamente il flusso di lavoro e la qualità delle produzioni.