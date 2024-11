Bluesky, il nuovo social arriva a 20 milioni di utenti e sfida Threads

Bluesky, il nuovo social network pensato come alternativa a X (precedentemente noto come Twitter), ha recentemente superato il traguardo dei 20 milioni di utenti. Questa impresa notevole arriva in un momento in cui la piattaforma sperimenta una crescita esponenziale. Questa è senza dubbio una vera attrazione soprattutto per chi lascia X a causa delle sue recenti polemiche e dell’orientamento politico percepito come troppo inclinato verso destra.

Tra i fattori che hanno alimentato questa migrazione vi è anche l’abbandono di X da parte di influenti editori come il The Guardian, che ha scelto di non aggiornare più i suoi contenuti su quel social. Tale movimento ha creato un’opportunità per Bluesky, che si sta rapidamente facendo strada nel mondo dei social media, colmando progressivamente il divario con Threads, la piattaforma lanciata da Meta.

Attualmente, Threads detiene un vantaggio numerico con oltre 275 milioni di utenti attivi mensili, ma Bluesky sta recuperando terreno, con incrementi significativi di traffico negli Stati Uniti e nel Regno Unito. La strategia di crescita del nuovo social sembra particolarmente efficace. A dimostrarlo è l’aumento delle installazioni dell’app, che ha registrato una crescita del 519% negli USA post-elezioni e del 352% nel Regno Unito.

Bluesky e i suoi punti di forza che spaventano la concorrenza

Una delle caratteristiche distintive di Bluesky è la sua interfaccia utente pulita e altamente personalizzabile, dotata di funzionalità innovative come un gestore di password integrato. Questi elementi non solo differenziano la piattaforma da X e Threads ma ne aumentano anche l’attrattiva presso gli utenti che cercano nuove esperienze social.

Bluesky ha raggiunto la posizione numero uno nell’App Store degli Stati Uniti, sorpassando sia Threads che X in termini di download. Questo risultato è indicativo del rapido e impressionante tasso di adozione che la piattaforma sta sperimentando.

Tuttavia, vale la pena mantenere una certa cautela. Il mondo dei social media è noto per i suoi rapidi cambiamenti e per il destino altalenante delle piattaforme. La vera prova per Bluesky sarà mantenere l’interesse degli utenti nel tempo, evitando la trappola di una moda passeggera che può rapidamente perdere appeal una volta esaurite le novità.