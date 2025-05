Trasparenza, decentralizzazione e autenticità sono i tre pilastri che definiscono la nuova iniziativa di Bluesky, la piattaforma social nata come alternativa a X. Di recente, il social network ha annunciato il lancio del suo sistema di verifica account, una mossa quasi obbligata per rendere la piattaforma realmente affidabile agli occhi degli utenti.

Attraverso il servizio account Safety, Bluesky ha reso noto che gli utenti “notabili e autentici” possono ora richiedere la verifica compilando un modulo online apposito. Parallelamente, le organizzazioni hanno l’opportunità di candidarsi come Trusted Verifier, acquisendo la capacità di verificare altri utenti all’interno della piattaforma. Questo sistema di verifica multipla, già testato con realtà come The New York Times e Wired, rappresenta un approccio innovativo che distribuisce il potere di convalida, in contrasto con il modello centralizzato tipico dei social network tradizionali.

Il simbolo distintivo scelto da Bluesky per identificare gli account verificati è un badge blu. Tuttavia, questa scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra gli utenti. Molti vedono in questa soluzione una somiglianza con il sistema di verifica di X, spesso percepito come un indicatore di status più che di autenticità. Per distinguersi ulteriormente, Bluesky ha introdotto un sistema alternativo basato sui domini personalizzati, un’opzione già adottata da oltre 270.000 profili.

Come ottenere la verifica degli account su Bluesky

Per ottenere la verifica, gli utenti devono soddisfare alcuni requisiti di base: mantenere un profilo completo, essere attivi sulla piattaforma, garantire la sicurezza dell’account e rappresentare persone o entità reali.

Un criterio più soggettivo è la “notabilità”, valutata sulla base di elementi come il riconoscimento professionale, la visibilità mediatica e l’interesse pubblico. I candidati devono documentare tali aspetti con prove concrete per dimostrare la propria rilevanza.

Restano alcuni dubbi riguardo l’effettiva efficacia di questo sistema di verifica degli account. Molti temono che l’introduzione del badge blu possa minare l’atmosfera inclusiva che caratterizza Bluesky. Una soluzione più graduale, come l’implementazione di un maggior numero di Trusted Verifier prima del lancio generale del sistema di verifica, avrebbe potuto attenuare queste preoccupazioni.