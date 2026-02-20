Bluesky lancia chat cifrate con Germ: così cambia la privacy nei social decentralizzati

L’integrazione della messaggistica cifrata end-to-end all’interno di una piattaforma social pubblica rappresenta uno snodo rilevante per l’evoluzione delle architetture aperte. Bluesky, progetto nato dall’iniziativa di decentralizzazione avviata in ambito Twitter nel 2019, ha scelto di non sviluppare internamente un sistema di messaggistica privata, ma di integrare una soluzione esterna basata su standard moderni. In questo contesto si inserisce Germ Network, startup californiana che ha sviluppato un sistema di comunicazione cifrata costruito su standard emergenti come Messaging Layer Security e su un’identità decentralizzata basata su AT Protocol.

La novità si inserisce in una fase in cui le applicazioni social distribuite stanno superando i 30 milioni di utenti complessivi tra le varie implementazioni del protocollo ATProto, segnando un passaggio da sperimentazione a infrastruttura operativa.

Architettura aperta e integrazione di servizi di terze parti

L’integrazione di Germ in Bluesky evidenzia una differenza sostanziale rispetto alle piattaforme centralizzate.

L’app non implementa nativamente la cifratura dei messaggi, ma consente l’integrazione di un servizio specializzato attraverso un’interfaccia applicativa che sfrutta l’identità utente gestita lato protocollo. Il risultato è un sistema in cui la messaggistica privata è accessibile tramite un badge nel profilo dell’utente, senza richiedere numeri di telefono o registrazioni separate.

L’utente si autentica tramite il proprio handle ATProto e può avviare immediatamente una conversazione cifrata. La soluzione riduce le barriere di accesso e mantiene la separazione tra layer social e layer di comunicazione privata.

Messaging Layer Security e crittografia distribuita

La sicurezza delle comunicazioni è garantita dall’adozione di Messaging Layer Security (MLS), standard approvato dall’IETF e progettato per gestire comunicazioni di gruppo con cifratura end-to-end scalabile.

MLS consente la gestione dinamica delle chiavi, la rotazione automatica dei segreti e la sincronizzazione dello stato tra i partecipanti, riducendo la superficie di attacco rispetto ai modelli basati su sessioni statiche.

La combinazione con l’identità decentralizzata di ATProto elimina la dipendenza da identificatori tradizionali come il numero di telefono. Inoltre, le chiavi crittografiche sono associate all’identità dell’utente. Ne deriva un modello in cui né Bluesky né Germ possono accedere ai contenuti dei messaggi, in quanto la decifratura è possibile esclusivamente sui dispositivi degli utenti.

AT Protocol come base per identità e interoperabilità

L’infrastruttura su cui si basa Bluesky è l’AT Protocol, un sistema federato che separa identità, archiviazione e interfaccia applicativa. Germ sfrutta questa architettura per agganciarsi direttamente al layer di identità, consentendo a qualsiasi applicazione compatibile con ATProto di adottare la stessa soluzione di messaggistica senza sviluppare una propria implementazione crittografica.

Si tratta di uno schema che riduce la complessità per gli sviluppatori client. La cifratura end-to-end è un ambito notoriamente difficile da implementare correttamente, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle chiavi e la sincronizzazione tra dispositivi. Delegare la funzione a un servizio specializzato consente di mantenere l’interoperabilità e al tempo stesso garantire livelli elevati di sicurezza.

Implicazioni per la sicurezza e per l’ecosistema open social

L’integrazione tra Bluesky e Germ dimostra che la messaggistica cifrata può essere implementata come servizio modulare all’interno di una piattaforma social aperta. La separazione tra livello sociale e livello di comunicazione consente di mantenere flessibilità, aggiornare i componenti indipendentemente e ridurre i rischi legati a vulnerabilità sistemiche.

Dal punto di vista della sicurezza, l’uso combinato di identità decentralizzate, crittografia MLS e autenticazione tramite handle riduce i vettori di attacco legati alla compromissione di account e all’intercettazione dei messaggi.

Rimangono comunque sfide aperte, come la gestione dei dispositivi multipli e la verifica delle chiavi pubbliche, che richiederanno ulteriori evoluzioni del protocollo e delle interfacce utente.