La piattaforma emergente Bluesky ha recentemente annunciato una nuova funzione che mira a migliorare in modo considerevole la connessione tra social media e piattaforme di streaming live.

Gli utenti potranno ora collegare i propri account Twitch e YouTube ai profili Bluesky, consentendo un’integrazione fluida tra queste piattaforme e il social network. Questa innovazione introduce un badge “live” e un indicatore rosso che appaiono sui profili quando un utente è in diretta streaming, offrendo una maggiore visibilità e un’esperienza più coinvolgente per il pubblico.

Attualmente in fase di test con un gruppo selezionato di utenti, questa funzionalità rappresenta un passo strategico per consolidare Bluesky come punto di riferimento per le notizie in tempo reale e gli eventi dal vivo. La piattaforma, che ha già superato i 20 milioni di utenti registrati a novembre 2024, si posiziona come un’alternativa decentralizzata a X, distinguendosi per la trasparenza e la personalizzazione dell’esperienza utente.

Bluesky fa sul serio: partnership con la NBA

Un esempio concreto di questa strategia è la collaborazione con la NBA, che ha adottato un badge “live” per il proprio account ufficiale su Bluesky. Secondo Rose Wang, COO della piattaforma, questa partnership permette alla lega di indirizzare i fan verso contenuti live promossi direttamente sul social network, sfruttando l’importanza degli appassionati di sport nella cultura digitale.

Nonostante la mancanza di un modello pubblicitario tradizionale, Bluesky sta esplorando nuove strategie di monetizzazione, come l’introduzione di servizi premium e abbonamenti per funzionalità avanzate. Questo approccio riflette l’impegno della piattaforma nel fornire un’esperienza senza compromessi per gli utenti, mantenendo al contempo un modello di business sostenibile.

Con un’interfaccia utente simile a quella di X, Bluesky offre una serie di strumenti innovativi, come feed personalizzati e algoritmi configurabili, che rispondono alle esigenze dei creator e dei consumatori di contenuti live. L’obiettivo è quello di creare un ambiente che favorisca la scoperta e l’interazione, garantendo al contempo una maggiore sicurezza e controllo per gli utenti.