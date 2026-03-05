Bluetooth SIG accelera su Lossless e Spatial Audio: cosa cambia per gli utenti?

Nel panorama tecnologico attuale, la trasmissione audio wireless si trova a un bivio cruciale: dopo anni di compromessi tra qualità e praticità, una vera svlta sembra finalmente all’orizzonte.

L’industria è stata scossa dall’annuncio di Bluetooth SIG, che ha ufficialmente dato il via a una nuova era per la connettività senza fili, puntando a ridefinire gli standard e a offrire un’esperienza d’ascolto superiore su tutti i dispositivi.

La direzione è stata tracciata formalmente con la pubblicazione di una RFI (Request for Information). In questa fase, Bluetooth SIG ha invitato l’intera filiera tecnologica a proporre soluzioni che possano garantire un output bit-exact, supportando sia i sample rate di 44.1 che di 48 kHz, e prevedendo una gestione flessibile della durata dei frame tra 7,5 e 90 millisecondi. L’obiettivo è chiaro: sviluppare uno standard che sia aperto e, possibilmente, esente da royalty, così da evitare la frammentazione causata dalle attuali soluzioni proprietarie e favorire una vera interoperabilità tra dispositivi.

Limiti dell’attuale scenario e necessità di cambiamento

Il Bluetooth tradizionale, pur essendo ormai onnipresente, si basa su codec come l’SBC, progettati principalmente per la stabilità della connessione piuttosto che per la qualità audio.

Anche le soluzioni più avanzate, come i codec proprietari LDAC e aptX, hanno migliorato l’esperienza d’ascolto, ma sono rimaste prigioniere di licenze restrittive e di un supporto disomogeneo tra produttori. La risposta della comunità industriale è arrivata con LE Audio e il codec LC3, che hanno segnato un passo avanti in termini di efficienza. Tuttavia, il vero salto di qualità sarà rappresentato dall’arrivo del lossless audio, che promette di eliminare ogni compromesso nella trasmissione dei dati audio.

Parallelamente all’introduzione di quest’ultima soluzione, si stanno compiendo importanti passi avanti anche sul fronte dello spatial audio. Le nuove specifiche in fase di sviluppo mirano a offrire un’esperienza immersiva e affidabile, sfruttando le potenzialità di LE Audio che già oggi consente la riproduzione multicanale nativa e latenze ridotte. Questo progresso apre la strada a funzionalità avanzate come l’head tracking, rendendo finalmente possibile trasmettere in modalità wireless informazioni spaziali complesse. Gli scenari che si delineano sono quelli di un gaming più coinvolgente, esperienze di realtà aumentata e intrattenimento tridimensionale anche su dispositivi portatili, finora appannaggio esclusivo dei sistemi cablati.

Una trasformazione inevitabile

Gli aggiornamenti delle specifiche Bluetooth seguono un ciclo semestrale, ma la vera diffusione delle nuove tecnologie richiede tempi più lunghi. L’esempio di Auracast, introdotto nel 2022, è emblematico: solo dopo diversi anni ha raggiunto una presenza significativa sul mercato. Gli analisti stimano che la diffusione capillare di lossless audio e spatial audio avverrà tra il 2029 e il 2031, con i dispositivi di fascia alta a fare da apripista, seguiti progressivamente dai prodotti entry-level, che beneficeranno della maturazione delle tecnologie e della riduzione dei costi.

La transizione verso un audio wireless di qualità superiore non è priva di sfide. La larghezza di banda radio resta una risorsa limitata, il consumo energetico è un fattore critico per i dispositivi portatili e l’implementazione delle nuove specifiche richiede competenze tecniche avanzate. Inoltre, una parte significativa dell’attuale parco dispositivi dovrà essere sostituita per supportare le nuove funzionalità. Tuttavia, la prospettiva di uno standard aperto e senza royalty potrebbe rivoluzionare il mercato, favorendo una maggiore concorrenza tra i produttori e offrendo agli utenti un accesso più democratico a tecnologie all’avanguardia.