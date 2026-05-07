Bluetooth 6.3 migliora audio wireless e localizzazione

Bluetooth SIG ha pubblicato ufficialmente la specifica Bluetooth Core 6.3, aggiornamento che introduce modifiche mirate alla precisione del ranging, alla gestione dell’interfaccia hardware e all’efficienza energetica dei dispositivi wireless.

La release segue il nuovo ciclo semestrale adottato dall’organizzazione e rappresenta un’evoluzione della piattaforma Bluetooth 6.0 presentata nel 2024. L’aggiornamento punta soprattutto ai prodotti audio di nuova generazione: auricolari true wireless, cuffie LE Audio, hearing aid, speaker portatili e dispositivi dual-mode che integrano sia Bluetooth Classic sia Bluetooth Low Energy.

Bluetooth 6.3: tutte le novità

Negli ultimi anni il settore ha iniziato a spostarsi verso architetture più complesse, con audio isocrono, sincronizzazione multi-stream e funzioni di localizzazione precisa.

Le specifiche precedenti avevano già introdotto Channel Sounding e nuove tecniche di gestione del traffico radio; Bluetooth 6.3 interviene ora sui limiti emersi durante le prime implementazioni commerciali. Secondo Bluetooth SIG, il nuovo standard migliora la precisione della misurazione delle distanze, amplia la capacità dell’interfaccia HCI e semplifica la progettazione dei chip radio dual-mode.

L’obiettivo dichiarato è ridurre latenza, consumo energetico e overhead computazionale nei dispositivi che gestiscono simultaneamente streaming audio, sincronizzazione e tracciamento spaziale. Un traguardo non banale, considerando che auricolari true wireless e hearing aid operano con margini energetici molto ridotti e che ogni ciclo computazionale risparmiato si traduce direttamente in autonomia e stabilità della connessione.

Channel Sounding, RTT e gestione HCI

Una delle novità principali riguarda il sistema Bluetooth Channel Sounding, introdotto con Bluetooth 6.0 per consentire misurazioni di distanza più accurate rispetto ai tradizionali sistemi RSSI. Bluetooth 6.3 aggiunge il meccanismo Inline PCT Transfer, che consente al reflector di trasferire direttamente all’hardware i toni allineati di fase senza passare attraverso report intermedi completi.

Il controller riduce così il numero di dati da elaborare, abbassando il carico sul processore host e migliorando il rilevamento della distanza anche in ambienti con multipath radio, scenario comune negli spazi interni dove riflessioni e interferenze alterano la propagazione del segnale. La release introduce anche la funzione PHY-specific RTT Accuracy: i dispositivi possono ora dichiarare livelli differenti di accuratezza del round-trip timing in base al PHY utilizzato, inclusi 1M, 2M e 2M 2BT.

Per i prodotti LE Audio il vantaggio riguarda soprattutto la sincronizzazione dei flussi isocroni. In una configurazione multi-stream con auricolari stereo indipendenti, differenze minime di timing possono generare desincronizzazioni percepibili o aumentare il numero di retransmission. La specifica punta anche ai dispositivi medicali e agli apparecchi acustici Bluetooth, dove ritardi variabili possono compromettere intelligibilità e qualità della riproduzione.

Sul fronte dell’interfaccia software, Bluetooth 6.3 affronta un limite strutturale emerso negli ultimi anni: la saturazione dei bit disponibili nell’Host Controller Interface. La specifica introduce un’espansione dei command mask e degli event mask, definita da Bluetooth SIG come soluzione al problema “Running Out of Bits”. Il punto è rilevante soprattutto per i produttori di SoC e chipset wireless, che negli ultimi cicli hanno accumulato rapidamente nuove funzioni senza margine sufficiente per le estensioni future.

Chip dual-mode e LE Audio

La nuova specifica armonizza alcuni limiti RF tra Bluetooth Classic e Bluetooth LE tramite le funzioni ACP and C/I Limit Relaxation, riducendo le differenze operative tra le due modalità radio.

I produttori possono così ottimizzare più facilmente trasmettitori e front-end radio, con benefici diretti su autonomia e dissipazione termica. Il vantaggio diventa rilevante soprattutto nei prodotti che integrano AI on-device, cancellazione adattiva del rumore e spatial audio elaborato localmente.

L’evoluzione della famiglia Bluetooth 6.x si collega direttamente alla diffusione di LE Audio, architettura introdotta tra il 2020 e il 2022 con il codec LC3, il supporto multi-stream e la trasmissione broadcast. Bluetooth 6.3 non introduce novità radicali sul codec audio, ma migliora diversi meccanismi infrastrutturali che influenzano stabilità, sincronizzazione e precisione spaziale, tre variabili decisive per le categorie di prodotto a cui lo standard si rivolge.

Compatibilità e tempi di adozione

La pubblicazione della specifica non implica disponibilità commerciale immediata.

I produttori devono aggiornare stack software, firmware e controller hardware prima di integrare le nuove funzioni nei prodotti consumer. I primi chip compatibili con Bluetooth 6.x sono arrivati sul mercato tra il 2025 e il 2026, ma gran parte dei dispositivi in commercio utilizza ancora implementazioni Bluetooth 5.x. La transizione richiederà probabilmente diversi cicli generazionali.

Bluetooth SIG ha ricordato ai produttori di evitare riferimenti commerciali generici alla versione della specifica, preferendo la comunicazione diretta delle funzionalità supportate, come LE Audio, Auracast o Channel Sounding. La ragione è tecnica: non tutti i dispositivi implementano l’intero set di funzioni previsto dallo standard, e due prodotti compatibili con Bluetooth 6.3 potrebbero offrire capacità molto differenti in termini di audio, ranging e gestione energetica.