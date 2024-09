Buone notizie in casa Apple (e per gli utenti che utilizzano un suo specifico prodotto). A distanza di pochi giorni dall’evento “It’s Glowtime”, andato in scena il 9 settembre, la Food and Drug Administration (FDA) ha ufficialmente riconosciuto gli AirPods Pro 2 come “un apparecchio acustico da banco”.

Il gigante di Cupertino ha introdotto inedite funzionalità che gli utenti potranno sfruttare per ridurre i rumori più forti (“Riduzione suoni intensi”) oppure concentrarsi sulla persona davanti a sé (“Amplificazione conversazioni”). L’aggiornamento in questione – disponibile a breve – renderà gli auricolari Bluetooth top di gamma di Apple non solo dei dispositivi per ascoltare musica ed effettuare chiamate, ma anche dei veri e propri apparecchi acustici.

Le nuove funzioni sanitarie sono state valutate dalla FDA “in uno studio clinico con 118 soggetti con una perdita uditiva da lieve a moderata“. Ebbene, i risultati hanno dimostrato che i soggetti che hanno usato le Hearing Aid Features sviluppate da Apple hanno riscontrato benefici significativi. Ma non è tutto, perché i possessori degli auricolari sopracitati potranno anche effettuare un test dell’udito molto preciso e affidabile, con i risultati che appariranno poi nell’app Salute per creare un profilo audio personalizzato.

La certificazione della FDA è di una certa importanza, soprattutto perché gli utenti avranno la possibilità di acquistare un apparecchio acustico OTC in modo rapido e diretto, in un negozio fisico o online e senza una prescrizione o un controllo di uno specialista. E soprattutto senza dover affrontare quegli iter troppo complessi che richiedono spesso molto tempo (e anche un investimento economico superiore).

Non solo AirPods Pro 2: le altre novità Apple annunciate a settembre

Tim Cook e gli altri volti del gigante californiano hanno svelato un bel po’ di novità durante l’ormai tradizionale appuntamento di settembre. I due protagonisti principali sono stati ovviamente iPhone 16 e iPhone 16 Pro (anche nelle versioni Plus e Pro, rispettivamente), ma c’è stato spazio anche per Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 con cassa in Titanio Nero, gli AirPods “base” di quarta generazione e anche le cuffie AirPods Max, ora con USB-C.