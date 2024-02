Bocciata l'apertura delle specifiche HDMI 2.1: driver open source al palo

HDMI Forum è l’organizzazione industriale che si occupa di formulare e seguire passo dopo passo gli standard HDMI, gestendo anche le relative licenze per l’utilizzo della tecnologia.

Con un diniego che sembra inappellabile, HDMI Forum ha rigettato ufficialmente la richiesta avanzata da AMD, che chiedeva un’apertura per il supporto di driver HDMI 2.1 open source.

Driver HDMI 2.1 open source: le funzionalità più evolute non sono supportate

La posizione così espressa mette praticamente fine alle velleità di implementazione delle funzionalità di HDMI 2.1 utilizzando driver open source, compresi quelli di AMD per i sistemi Linux.

In un altro articolo abbiamo visto le principali differenze tra le versioni di HDMI e i cavi oggi disponibili. Il fatto è che HDMI Forum è nota per essere restia alla divulgazione pubblica delle specifiche, mantenendo un certo distacco rispetto alla comunità open source.

Addio al supporto per la risoluzione 4K a 120 Hz con il driver open source

Di recente erano emerse concrete difficoltà nel supportare le caratteristiche di HDMI 2.1 usando i driver open source AMD. Se ne parla in questa discussione su GitLab, mettendo in evidenza l’impossibilità di ottenere e gestire la risoluzione 4K a 120 Hz mediante HDMI 2.1. Il tema era peraltro noto già da tempo, almeno dal mese di dicembre 2020.

In passato, erano stati inoltre segnalati problemi con la tecnologia di sincronizzazione AMD FreeSync, che non funzionava su Linux.

Esclusa la possibilità di aprire le specifiche HDMI 2.1

A febbraio 2024, AMD ha cercato di “forzare la mano” provando a ottenere una fumata bianca da parte di HDMI Forum.

Invece, la proposta di rendere open source almeno parte delle specifiche di HDMI 2.1 è nuovamente caduta nel vuoto: “HDMI Forum ha respinto la nostra proposta“, si legge nella discussione su GitLab, confermando che risulta attualmente impossibile supportare HDMI 2.1 utilizzando codice aperto e muovendosi nel margine di manovra offerto delle regole dell’HDMI Forum.

Oltre al danno la beffa, come si suol dire. Sembra infatti che AMD abbia dedicato mesi sulla prototipazione del codice condiviso poi con HDMI Forum. Le novità di HDMI 2.1+, purtroppo, non vedranno mai la luce in ambito open source e lo sforzo ingegneristico per aprire le specifiche sembra di fatto vanificato.

AMD potrebbe trovare un compromesso inserendo parte del codice a livello di firmware in forma chiusa. Ma a questo punto non c’è nulla di scontato.

VESA, nota per la creazione dello standard DisplayPort, ha una posizione più flessibile e dialogante con la comunità open source. I driver open source, nel caso di DisplayPort, supportano l’output a 4K/120Hz, in netto contrasto rispetto all’approccio più restrittivo seguito dall’HDMI Forum.

L’immagine in apertura è tratta da questa scheda di prodotto (Primewire – cavo HDMI 2.1).