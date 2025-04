Bollette senza sorprese: l'offerta Sorgenia a prezzo fisso per Luce e Gas scade domani

In questi primi mesi del 2025, complice il caro bollette, milioni di italiani hanno sperimentato cosa voglia dire avere un’offerta luce e gas a prezzo indicizzato. Per fortuna però, il mercato libero offre anche la possibilità di porre rimedio agli sbagli. Se l’obiettivo per i prossimi mesi o anni è quello di poter fare affidamento su bollette senza sorprese, una delle offerte più interessanti è proprio quella di Sorgenia con la sua Next Energy 24: costo della materia prima bloccato per due anni, con tariffe luce e gas ultra-convenienti. C’è solo un problema: scade domani, mercoledì 16 aprile.

0,130 euro/kWh per la luce e 0,52 euro/Smc per il gas

L’adesione all’offerta Next Energy 24 di Sorgenia consente non solo di bloccare il costo della materia prima per 24 mesi, ma anche di avere due tra le tariffe più basse oggi disponibili nel mercato libero italiano: 0,130 euro/kWh per la componente energia e 0,52 euro/Smc per il gas. A questi prezzi si aggiungono poi i costi relativi ai servizi di commercializzazione, pari rispettivamente a 6,65 euro e 7,6 euro al mese.

Al di là delle tariffe più convenienti rispetto alla media del mercato libero, l’altro vantaggio significativo di scegliere Sorgenia come proprio fornitore di luce e gas è l’avere un’offerta a prezzo fisso. Cosa significa? Significa che il costo di luce e gas rimane bloccato per due anni, indipendentemente da quelle che sono le fluttuazioni del mercato energetico. Sempre a questo proposito c’è da sottolineare anche un altro aspetto che differenzia il fornitore italiano dalla concorrenza: il prezzo rimane lo stesso non per pochi mesi o un anno, ma per due anni.

A tutto questo, infine, si aggiunge lo sconto di benvenuto fino a 150 euro, per tutti coloro che attivano una fornitura luce e gas e in più la fibra di Sorgenia, disponibile a partire da 22,73 euro al mese.

Per attivare l’offerta Next Energy 24 è sufficiente collegarsi sul sito Sorgenia, scegliere il riquadro Next Energy 24 e premere sul pulsante “Calcola preventivo”, per poi inserire i propri dati e quelli della fornitura attuale. Le tariffe attuali scadono il 16 aprile 2025.