BOMBA AirPods 2 su Amazon, costano quasi 100 EURO in sconto

Sono diventati leggendari negli anni, rappresentando i primi auricolari con custodia di ricarica: gli AirPods oggi con la loro seconda generazione sono disponibili in sconto su Amazon. Il famoso sito e-commerce porta di nuovo all’interno della sua categoria elettronica le famose cuffiette colorate di bianco, che con il 28% di sconto toccano quasi i 100 €.

Con un design inimitabile e con un comfort dal profilo molto alto, questi AirPods sono ancora oggi tra i migliori auricolari in circolazione. Portarli a casa ad un prezzo così basso poi è un’occasione che non ricapita, per cui approfittatene adesso pagandoli solo 107,99 €. Con due anni di garanzia a disposizione e con la spedizione in 24 ore, viene ancora più voglia di comprarli.

Gli AirPods di seconda generazione sono in promo al 28% solo su Amazon

La prima cosa che ha entusiasmato gli utenti per la prima volta è stata il design. Gli AirPods hanno aperto una nuova era nel mondo degli auricolari wireless, svolgendo la funzione di cosiddetti “game-changer“. Questa seconda generazione è contraddistinta da una taglia unica che garantisce lo stesso comfort a tutti gli utenti.

La custodia può ricaricarsi sia wireless che con il pratico caricabatterie, portando gli auricolari ad arrivare fino a 24 ore di autonomia. Il suono è limpido e preciso, con la connessione istantanea allo smartphone che avviene semplicemente aprendo la custodia di ricarica. Il punto di forza sta, oltre che nella qualità del suono, nelle dimensioni: tenerle in tasca è un gioco da ragazzi.

Oggi ci pensa Amazon a farvi un grande regalo: gli AirPods di seconda generazione sono oggi disponibili con il 28% di sconto. Al prezzo di 107,99 €, non bisogna fare altro che una cosa: acquistarli di corsa.