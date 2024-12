Bonifici gratuiti e assicurazioni dedicate; ecco un conto davvero completo

Regolarmente andrebbe valutata la possibilità di cambiare conto corrente. Può risultare impegnativo dover abituarsi a una nuova realtà e comunicare un nuovo codice IBAN, ma a fronte di tanti vantaggi vale la pena prendere in considerazione l’ipotesi. Tra le soluzioni più interessanti c’è HYPE Next, un conto corrente particolarmente vantaggioso per far accreditare lo stipendio e per usufruire di una serie di vantaggi comodi e pratici. Al momento dell’apertura del conto con il codice CIAOHYPER si ha diritto a un bonus di 20€.

Le novità e i vantaggi del conto HYPE Next

Il primo aspetto interessante del conto HYPE Next è la possibilità in un’unica piattaforma di monitorare anche i conti correnti di altre banche. In questo modo si ha uno strumento pratico per avere il controllo totale di tutte le proprie finanze.

HYPE Next è poi un conto corrente conveniente perché offre prelievi e bonifici, sia ordinari che istantanei, completamente gratuiti. Associata al conto c’è la carta di debito Mastercard da utilizzare per i prelievi, i pagamenti e all’interno dei principali wallet digitali. L’elemento probabilmente più importante per prendere in considerazione il conto HYPE Next è il mondo delle assicurazioni.

Facendo acquisti con la carta Next si ha diritto a una copertura in caso di sostituzione o riparazione di prodotti acquistati. La copertura si estende anche nel caso in cui si trovasse il medesimo prodotto a un prezzo più basso per ottenere il rimborso sulla differenza in più spesa per quell’articolo. Incluse ci sono anche le assicurazioni mediche e quelle per le riparazioni degli elettrodomestici della propria casa.

Un conto corrente diverso da quelli tradizionali che è gestibile completamente dall’app mobile con la quale effettuare tutte le operazioni bancarie e, anche, richiedere prestiti personali in tempo reale e mettere da parte i propri risparmi in vista di un acquisto o una spesa futura.