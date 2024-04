Chi ha un laptop, probabilmente lo porta con sé in ufficio o all’università, ad esempio. Proprio per questo motivo un accessorio indispensabile o quasi è una borsa realizzata ad hoc, meglio se di un brand di un certo rilievo come HP. La sua borsa per notebook con tracolla è tra le più acquistate su Amazon e oggi costa solo 12,99 euro grazie allo sconto immediato del 35%. L’interno è imbottito, quindi tutto viene tenuto al sicuro, e ci sono anche diverse tasche per portare con sé altri accessori e dispositivi più piccoli.

La borsa per notebook di HP è davvero utile e oggi costa poco più di 10€ con l’offerta Amazon

HP è una di quelle aziende che di dispositivi tech e relativi accessori se ne intende, e non poco. Le dimensioni di questa borsa per notebook sono 40 x 28 x 6.5 centimetri, quindi è perfetta per i laptop con display da 15 o 16 pollici (come capienza massima). Oltre a due robuste maniglie, è dotata di una tracolla removibile.

L’apertura principale è sulla parte alta e consente di accedere rapidamente al portatile. C’è però anche una tasca esterna verticale dove si possono riporre accessori (il caricabatterie del notebook, ad esempio) e altri oggetti di uso quotidiano. Non mancano poi tante tasche organizer interne per penne, smartphone e altri accessori personali.

Lo zaino di HP è realizzato con materiali resistenti che lo rendono adatto all’utilizzo quotidiano. Il tessuto esterno è resistente agli agenti atmosferici, quindi anche in caso di una lieve pioggia, non c’è da preoccuparsi. La borsa per notebook oggi in offerta è nella tinta grigia, che si abbina bene un po’ con tutto.

Ideale sia come regalo che per uso personale, l’accessorio di HP è scontato del 35% solo per poche ore. Essendo un articolo molto richiesto, le unità potrebbero terminare in breve tempo, quindi è consigliabile completare l’acquisto in tempi brevi.