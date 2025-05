Botnet: hanno inventato il vaccino contro il virus degli zombie

Il Georgia Institute of Technology di Atlanta (Georgia Tech) ha messo a segno un colpo molto importante nella lotta contro i malware grazie a ECHO, uno strumento innovativo che sfrutta i canali di aggiornamento incorporati nei codici malevoli per disattivare le minacce dall’interno. Questo approccio rivoluzionario alla cybersecurity mira a neutralizzare le botnet, cioè le reti di computer e smartphone “zombie” che dopo essere stati infettati da un virus possono essere controllati dagli hacker da remoto.

Le botnet sonouna delle minacce più pericolose nel panorama della sicurezza informatica, perché vengono usate di nascosto per lanciare attacchi di massa contro siti web, organizzazioni e utenti comuni.

ECHO: il vaccino contro le botnet

Il concetto alla base di ECHO non è completamente nuovo: già nel 2019, una collaborazione tra Avast e le autorità francesi aveva utilizzato un approccio simile per smantellare il botnet Retadup in America Latina. Tuttavia, quell’operazione era risultata complessa e difficilmente replicabile.

Il team di Georgia Tech ha superato queste difficoltà, sviluppando una metodologia sistematica in tre fasi: mappare i canali di distribuzione del malware, analizzare la possibilità di riutilizzarli per distribuire codice benigno e, infine, veicolare un payload risolutivo per disattivare la minaccia.

Uno degli aspetti più significativi di questa tecnologia è la sua disponibilità come progetto open source su GitHub. Questo consente alle organizzazioni di integrare ECHO nei loro sistemi di difesa, non come sostituto ma come complemento alle soluzioni di sicurezza già esistenti. Secondo Brendan Saltaformaggio, professore associato presso Georgia Tech, l’obiettivo non è garantire una protezione infallibile, ma aumentare i costi e le difficoltà per i criminali informatici, rendendo la diffusione di malware meno conveniente.

Le aziende che già utilizzano strumenti di protezione tradizionali possono ora implementare ECHO come componente aggiuntiva, migliorando la capacità di risposta dopo un’infezione e rafforzando la resilienza contro le minacce digitali. Questo approccio non solo rappresenta un progresso tecnologico, ma segna anche un cambio di paradigma nella strategia di difesa informatica, sfruttando le stesse armi dei cybercriminali contro di loro.

Il sistema è stato progettato per essere riproducibile e scalabile, rendendo possibile la sua applicazione in una vasta gamma di scenari. Inoltre, il fatto che sia open source ne facilita l’adozione da parte di comunità e aziende, promuovendo una collaborazione globale nella lotta contro le minacce informatiche.

La disponibilità del codice sorgente consente agli esperti di analizzare, migliorare e adattare la tecnologia alle loro specifiche esigenze, accelerando il progresso nel campo della rimozione malware.

Combattere il fuoco con il fuoco

In un panorama digitale in continua evoluzione, dove le minacce diventano sempre più sofisticate, soluzioni come ECHO rappresentano un passo avanti significativo. La strategia di “combattere il fuoco con il fuoco” proposta da Georgia Tech potrebbe non solo ridurre l’efficacia dei botnet, ma anche fungere da deterrente per futuri attacchi, costringendo i criminali informatici a rivedere le loro strategie.

Questo strumento, dunque, rappresenta non solo una risposta alle minacce attuali, ma anche una base per lo sviluppo di soluzioni future che potrebbero trasformare radicalmente il modo in cui affrontiamo la cybersecurity, riducendo al contempo l’impatto delle reti di computer zombie dalle quali, oggi, parte la maggior parte degli attacchi.