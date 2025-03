British Council ti prepara al test IELTS con il 30% di sconto

Se il tuo obiettivo è ottenere il massimo punteggio al test IELTS, prepararti con British Council, uno dei co-creatori dell’esame, è senza dubbio la scelta migliore. In questo momento, hai la possibilità di accedere ai corsi di preparazione con uno sconto fino al 30%, un’opportunità perfetta per migliorare le tue competenze linguistiche e affrontare l’esame con serenità.

British Council vanta un’esperienza consolidata, avendo già supportato oltre 80 milioni di studenti in più di 80 Paesi. I suoi corsi online offrono massima flessibilità, con lezioni live disponibili sia in gruppo che private, accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questa organizzazione permette di integrare facilmente lo studio nella tua routine quotidiana, adattandosi a qualsiasi impegno lavorativo o personale. Per approfittare dell’offerta basta andare sul sito di British Council.

Il metodo di British Council è quello giusto

Una delle caratteristiche più apprezzate dei corsi di British Council è la possibilità di personalizzare il proprio percorso formativo. Puoi scegliere le sezioni del test IELTS su cui concentrarti maggiormente, che siano Listening, Reading, Writing o Speaking. Inoltre, hai accesso a una vasta gamma di materiali didattici che includono esercizi specifici, simulazioni di test e suggerimenti pratici per migliorare il tuo vocabolario e la grammatica.

Il corso ti permette di familiarizzare con la struttura dell’esame, scoprendo i diversi tipi di domande e imparando tecniche utili per completare le prove con maggiore sicurezza. Grazie alle strategie efficaci proposte, affronterai il test con un approccio più consapevole e mirato.

In più, con questa piattaforma hai la possibilità di creare un programma di studio su misura, scegliendo l’insegnante e definendo le aree tematiche su cui vuoi lavorare di più. L’accesso al corso è valido per 3 mesi, dandoti tutto il tempo necessario per arrivare all’esame ben preparato e con maggiore fiducia nelle tue capacità.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: approfitta dello sconto del 30% e inizia subito il tuo percorso con il British Council per raggiungere il top al test IELTS.