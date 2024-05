Da poco disponibile al download sugli iPhone compatibili, iOS 17.5 sembra stia creando non pochi problemi agli utenti. Non rende lo smartphone inutilizzabile, per fortuna, ma il bug in questione è uno di quelli che Apple dovrebbe risolvere nel minor tempo possibile, e per un semplice motivo: sta facendo rispuntare foto cancellate, anche molto vecchie e… private.

Con iOS 17.5 le foto cancellate tornano nel rullino: il bug che crea imbarazzo

Le segnalazioni sono in aumento nel thread su Reddit, ma già i beta tester avevano riscontrato l’anomalia qualche settimana prima. In base a quanto si legge, molti utenti starebbero vedendo nel proprio rullino (“Recenti”) delle foto vecchie cancellate in passato. E questo subito dopo aver installato l’aggiornamento. Non può essere dunque una coincidenza. È noto che iOS dia agli utenti la possibilità di ripristinare foto e video cancellati, ma dopo 30 giorni passati in “Eliminati di recente” la loro cancellazione dovrebbe in realtà essere permanente.

È chiaro che non si tratta di un bug che trasforma l’iPhone in un fermacarte, ma il veder apparire nuovamente foto cancellate, soprattutto quelle private con nudità e altro (come si legge in alcune testimonianze), potrebbe creare imbarazzo. Una persona, sempre su Reddit, racconta che su un iPad inizializzato seguendo le linee guida di Apple e venduto ad un amico sono riapparse circa 300 foto precedentemente cancellate, alcune delle quali “molto” private.

Da X si scopre poi che iOS 17.5 porterebbe con sé un’altra fastidiosa anomalia, quella dei messaggi in segreteria segnalati come “non ascoltati” anche se sono stati già ascoltati e cancellati.

La redazione di The Verge ha contattato Apple per ottenere informazioni in merito, ma ad oggi non c’è stata alcuna risposta. Le segnalazioni saranno comunque già arrivate all’azienda di Cupertino e ci sono pochi dubbi sul fatto che, in base a situazioni più o meno simili verificatesi in passato, nel giro di pochi giorni arriverà un minor update con tutti i fix del caso.

Immagine di copertina via The Verge