Xiaomi copia Apple? Le prime indiscrezioni su HyperOS 3

Una nuova rivoluzione si affaccia all’orizzonte per il colosso cinese Xiaomi, che si prepara a introdurre il suo sistema operativo aggiornato, HyperOS 3. Questo aggiornamento promette un rinnovamento estetico ispirato al celebre Liquid Glass di Apple, una scelta che riflette la tendenza dell’azienda a seguire le orme del gigante di Cupertino, già evidente con l’annuncio del nuovo stile grafico alla WWDC 2025.

Xiaomi HyperOS 3: come sarà

Secondo quanto riportato dal noto leaker Digital Chat Station su Weibo, l’approccio di Xiaomi non sarà altrettanto radicale rispetto a quello di Apple, ma includerà comunque miglioramenti significativi nel design grafico del sistema operativo basato su Android.

Tra le novità principali spiccano una barra di ricerca con effetto vetro sulla schermata Home, icone dal design più lucido e sofisticato, e sfocature che richiamano la texture del vetro satinato. Questo cambiamento mira a offrire un’esperienza visiva moderna, mantenendo al contempo la personalizzazione tipica dell’ecosistema Android.

Oltre agli elementi estetici, l’interfaccia utente sarà ulteriormente arricchita da un centro notifiche completamente ridisegnato, nuove icone nella barra di stato e animazioni ottimizzate per garantire una maggiore fluidità di utilizzo. Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti per Xiaomi, che dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare adattandosi rapidamente alle tendenze del mercato.

Il nuovo HyperOS 3 si basa sulle fondamenta di Android 16, recentemente rilasciato in versione open source da Google. Attualmente, il sistema operativo è in fase di test pubblico in Cina, anche se si tratta ancora di una versione preliminare. L’azienda ha programmato il debutto ufficiale per ottobre, in concomitanza con il lancio della nuova Xiaomi 16 Series, una linea di smartphone di punta che promette di portare sul mercato innovazioni sia hardware che software.

Xiaomi si ispira ad Apple

Non è la prima volta che Xiaomi trae ispirazione da Apple. Fin dai suoi esordi, il colosso cinese ha mostrato un chiaro interesse per il design e l’approccio stilistico dell’azienda di Cupertino, implementandoli nelle sue ROM personalizzate per Android.

Con HyperOS 3, Xiaomi punta a rafforzare ulteriormente la sua posizione nel settore degli smartphone, offrendo un sistema operativo che non solo migliora l’estetica, ma garantisce anche prestazioni elevate e funzionalità avanzate. Tuttavia, il successo di questo aggiornamento dipenderà in larga misura dalla reazione degli utenti e dalla capacità dell’azienda di integrare il nuovo design grafico senza compromettere l’esperienza d’uso complessiva.

Con il lancio della Xiaomi 16 Series all’orizzonte, il 2025 potrebbe essere un ottimo anno per l’azienda, già ai vertici nel panorama globale degli smartphone Android.