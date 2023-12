Bug Outlook: con più di 500 sottocartelle impossibile inviare e-mail

Microsoft è a lavoro per porre rimedio a un bug che riguarda gli utenti di Outlook.

Questo, sebbene vada ad interessare solo parte di chi utilizza il servizio di posta elettronica, rappresenta un potenziale limite per chi fa ampio utilizzo uso della piattaforma. Secondo quanto riportato, infatti, gli utenti con più di 500 cartelle condivise nella casella di posta principale non possono inviare e-mail. A causa di alcuni limiti del client, infatti, gli stessi ricevono l’errore 0x80040305 quando tentano l’invio.

Non è la prima volta che il colosso di Redmond mette mano alle cartelle condivise visto che, nel 2019, ha dovuto aumentare il loro limite a 5.000 per account. Proprio quella modifica, a quanto pare, ha aperto la strada al bug odierno. L’attenzione di Microsoft è stata attirata da diverse lamentele da parte degli utenti che sono andati oltre alle 500 cartelle.

Al momento l’errore non è ancora stato risolto. Ciò significa che, chi ha superato la suddetta soglia, per poter tornare ad inviare posta elettronica deve semplicemente ridurre il numero di cartelle, anche se questo potrebbe risultare problematico in alcuni contesti. In tal senso va comunque considerato che esiste anche un’alternativa.

Outlook e il mancato invio di e-mail con più di 500 cartelle: ecco come risolvere

La seconda soluzione possibile è di mantenere tutte le cartelle compresse. Ciò dovrebbe permettere di inviare nuovamente messaggi di posta elettronica.

Per evitare eventuali errori, Microsoft consiglia di evitare specifiche azioni nel contesto di Outlook. Funzioni come Visualizza sul server e Fai clic qui per visualizzare ulteriori informazioni su Microsoft Exchange, potrebbero causare ulteriori problemi a chi ha un numero elevato di cartelle e sottocartelle.

Il precedente limite a 500 sottocartelle era stato imposto da Microsoft per questioni di costi e prestazioni. La sincronizzazione con Exchange, infatti, richiedeva uno sforzo considerevole ai server. Con il progredire della tecnologia e il migliorare dell’hardware, questo limite è stato aumentato ma, a quanto pare, questo cambiamento non è stato del tutto indolore.

Questo problema non è l’unico che recentemente ha interessato il clienti di posta elettronica: giusto qualche giorno fa, infatti, alcuni crash hanno creato un certo disagio tra la nutrita utenza.