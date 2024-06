Bug Windows 10: un clic con il tasto destro sulle app e compare il menu Apri

Dopo le innumerevoli segnalazioni arrivate dagli utenti di Windows 10 che hanno installato l’aggiornamento KB5036979 di aprile 2024, Microsoft ha confermato l’esistenza di un fastidioso problema. Il bug di Windows 10 in questione provoca l’apertura anomala della finestra di dialogo Come vuoi aprire questo file? cliccando con il tasto destro su molte delle icone visualizzate nella barra delle applicazioni.

Prendiamo come esempio la calcolatrice di Windows 10: cliccando sulla sua icona con il tasto destro del mouse o del touchpad, compare un menu avanzato che consente di accedere a varie funzionalità. Il menu contestuale permette di accedere a varie funzionalità evolute della calcolatrice.

Ecco, da qualche tempo succede che selezionando una qualsiasi voce dal menu di scelta dell’applicazione, Windows 10 mostra erroneamente la finestra Come vuoi aprire questo file?

Microsoft conferma il bug di Windows 10 e promette una celere risoluzione della problematica

Aggiornando la dashboard dei problemi rilevati in Windows 10 22H2, Microsoft ha ammesso l’esistenza del bug di Windows 10 in questione. Per qualunque applicazione visualizzata nella barra delle applicazioni che integra un menu personalizzato come quello della calcolatrice di sistema, può verificarsi l’apertura anomala della finestra Come vuoi aprire questo file. Si pensi ad Outlook, Teams, Cattura e annota e molte altre. Ognuna di queste applicazioni propone un menu contestuale con una serie di “scorciatoie”.

Secondo i tecnici dell’azienda di Redmond, il problema è essenzialmente “cosmetico”, nel senso che non va ad inficiare il funzionamento delle singole applicazioni interessate.

In attesa del rilascio di una patch ufficiale, che dovrebbe essere pubblicata a stretto giro e distribuita attraverso i classici canali di aggiornamento Microsoft, l’unica soluzione consiste nell’aprire il programma Windows con un singolo clic quindi cercare nell’interfaccia tutte quelle funzionalità che non sono più accessibili mediante la pressione del tasto destro.

Gli ingegneri software della società di Redmond non hanno al momento indicato una data stimata per il rilascio dell’aggiornamento correttivo destinato agli utenti di Windows 10 22H2.