Buono Amazon da 100€ in regalo scegliendo la fibra Vodafone

La nuova offerta flash valida fino al 14 marzo è l’occasione giusta per attivare un abbonamento per la connessione Internet casa con Vodafone. Per tutti i nuovi clienti, infatti, è ora possibile attivare Internet Unlimited con un prezzo scontato di 24,90 euro al mese e con attivazione iniziale gratuita (invece di 39,90 euro).

C’è poi un bonus aggiuntivo che rende la promo ancora più conveniente: per i nuovi clienti, infatti, c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo che sarà erogato una volta completata l’attivazione dell’abbonamento. Si tratta, quindi, di un’offerta davvero interessante, sia per quanto riguarda il prezzo che per i bonus inclusi.

Internet Unlimited di Vodafone è disponibile sia tramite fibra ottica FTTH che tramite fibra mista FTTC o ADSL. In sostanza, la promozione è accessibile davvero a tutti. Per attivarla basta verificare la copertura tramite il sito Vodafone e seguire poi la procedura di attivazione.

Internet a casa con Vodafone: 100 euro di Buono Amazon in regalo

Internet Unlimited di Vodafone include:

la linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali una connessione senza limiti t ramite fibra ottica FTTH fino a 2,5 Gigabit oppure tramite fibra mista rame o ADSL (in base alla copertura)

100 euro di Buono Amazon in regalo per tutti i nuovi clienti

Per quanto riguarda i costi, l’abbonamento prevede un canone di 24,90 euro al mese con attivazione iniziale gratuita (nel canone è già compreso un contributo di attivazione di 5 euro al mese per 24 mesi). Per accedere alla promozione basta premere sul tasto qui di sotto e verificare la copertura della rete all’indirizzo dove sarà attivata la linea. La promozione con Buono Amazon da 100 euro in regalo è disponibile fino al prossimo 14 marzo ed è accessibile esclusivamente tramite procedura online.