Buono Regalo Amazon da 100€ con SelfyConto (ultimi giorni)

Sta volgendo al termine la promozione di Banca Mediolanum legata all’apertura del conto online SelfyConto, con cui è possibile ricevere un Buono Regalo Amazon da 100 euro. L’iniziativa è valida fino al 31 dicembre di quest’anno e consente tra le altre cose anche di azzerare il canone del conto e le commissioni sui bonifici istantanei fino al 31 dicembre 2027.

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum, a canone zero per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30. Per i primi 12 mesi non sono previsti costi nemmeno per il canone della carta di debito Mastercard associata al conto, mentre sono sempre gratis i prelievi in Italia e nei Paesi dell’area Euro.

L’apertura del conto SelfyConto è disponibile tramite questa pagina del sito Banca Mediolanum. Per completare l’operazione occorrono un documento d’identità valido e il codice fiscale, più il proprio numero di telefono e un indirizzo e-mail.

Come ottenere un Buono Regalo Amazon da 100 euro con SelfyConto

Il regolamento dell’iniziativa di Banca Mediolanum prevede un Buono Regalo Amazon da 100 euro per quanti apriranno SelfyConto entro il 31 dicembre 2024 e accrediteranno lo stipendio. Se non si ha una busta paga, si può ugualmente beneficiare del buono regalo spendendo almeno 500 euro al mese per 3 mesi consecutivi con la carta di debito Mastercard associata al conto.

A proposito della carta di debito, la Mediolanum Card è collegata al circuito di pagamento internazionale Mastercard. Tra le altre cose, integra un massimale di 4.500 euro al mese e 1.000 euro al giorno, più un’assicurazione Nexi. Quest’ultima tutela i clienti del conto per gli acquisti effettuati con la carta in qualsaisi Paese.

Per beneficiare del Buono Amazon da 100 euro c’è tempo quindi fino al 31 dicembre 2024. L’iscrizione al conto online SelfyConto è disponibile tramite questa pagina del sito Banca Mediolanum.