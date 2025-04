ByteDance chiude TikTok Notes, servizio in competizione con Instagram

L’annuncio è ufficiale: ByteDance ha deciso di chiudere TikTok Notes il prossimo 8 maggio.

La piattaforma, nata con il chiaro intento di competer con Instagram, non è di fatto mai uscita dalla fase di test. La stessa era infatti disponibile solo in alcuni territori (Australia, Canada e Vietnam) dallo scorso anno. ByteDance sta indirizzando gli utenti verso Lemon8, un’app della stessa compagnia che risulta molto simile a TikTok Notes.

Allo stato attuale non sono state rilasciare dichiarazioni sul perché della chiusura, anche se è probabile che l’accoglienza da parte degli utenti sia stata relativamente tiepida. D’altro canto, Lemon8 è una piattaforma già solida, essendo stata lanciata in Giappone nel 2020, arrivando poi a conquistare ampie fette di mercato sia negli Stati Uniti che nel Sud-est asiatico.

Per capire la portata di tale servizio, basti sapere che a dicembre 2024 Lemon8 poteva contare su 12,5 milioni di utenti attivi mensili globali.

Addio TikTok Notes: ByteDance punta tutto su Lemon8

Nell’annuncio della chiusura, ByteDance parla di una decisione che “non è stata presa alla leggera“, incoraggiando gli utenti a scaricare e salvare i dati che conservano su TikTok Notes. Secondo la compagnia, Lemon8 offre un’esperienza simile, arricchita da ulteriori funzionalità.

L’app offre agli utenti l’accesso a strumenti creativi, filtri, effetti, sticker, modelli di testo e tante altre utilità, molto più di quanto TikTok Notes sembrava poter offrire.

Per la compagnia cinese, l’importanza di Lemon8 sembra destinata a salire con l’ormai imminente ban negli Stati Uniti di TikTok. In più occasioni, la stessa ha promosso proprio questa soluzione come l’alternativa alla sua app principale. In questo senso, evitare la dispersione di utenti su due piattaforme rafforzando Lemon8 sembra una scelta saggia.