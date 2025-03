Instagram introduce la possibilità di riprodurre reel a velocità doppia

Instagram muove un altro passo verso TikTok, con una nuova integrazione che avvicina le due piattaforme ulteriormente.

La piattaforma di Meta ha infatti introdotto la possibilità di riprodurre i reel a una velocità doppia. L’annuncio ufficiale dell’implementazione è arrivato dalla compagnia nella giornata di ieri, con la stessa che ha sottolineato quanto tale funzionalità sia stata richiesta a lungo dagli utenti.

Per riprodurre un contenuto a velocità x2 basta tenere premuto il dito sul bordo sinistro o destro del display, per far avanzare in modo rapido il video. Per tornare alla riproduzione standard, basta sollevare il dito dallo schermo.

Velocità doppia dei reel: Instagram si ispira (ancora una volta) a TikTok

Questa mossa di Meta non è per nulla sorprendente: la stessa introduzione dei reel, ormai avvenuta diversi anni fa, è stata una chiara mossa ispirata dalla piattaforma di ByteDance. Nel corso del tempo, questo formato di contenuti video è passato dai iniziali 15 secondi fino ai 3 minuti attuali.

TikTok ha introdotto la velocità doppia già nel 2023, in risposta a contenuti sempre più lunghi e alla necessità degli utenti di muoversi all’interno degli stessi per individuare un punto preciso nel filmato. La mossa, inoltre, è dettata dalla tendenza degli utenti odierni a fruire in modo molto rapido dei contenuti online.

Questa non è comunque di certo l’unica novità che ha caratterizzato Instagram nel corso degli ultimi mesi. Per favorire il lavoro dei creator, per esempio, di recente la piattaforma Meta ha lanciato i reel di prova, che permettono di fare test su un campione selezionato di follower al fine di comprendere l’efficacia di un contenuto o meno. Un’altra novità epocale per Instagram è stato il recente abbandono dei filtri di bellezza.