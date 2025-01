Instagram, ora cambia tutto: da oggi addio ai filtri di bellezza

A partire da oggi 14 gennaio 2025, cambierà qualcosa di emblematico nel mondo dei social network. Stando a quanto riportato ufficialmente infatti, Instagram e Facebook elimineranno i filtri di bellezza creati tramite Meta Spark. Ciò significa che resteranno disponibili solo quelli integrati direttamente nelle app di Meta. Questa decisione segna un importante cambiamento nell’uso della realtà aumentata sulle piattaforme social.

Stop ai filtri Meta Spark su Instagram: cosa cambia per gli utenti

Non c’è alcun dubbio: i filtri di bellezza hanno totalmente rivoluzionato l’estetica online. Hanno infatti permesso di cambiare visibilmente l’aspetto del viso delle persone con un semplice tap. Bastava infatti un tocco e la pelle diventava levigata immediatamente, o magari gli occhi diventavano più grandi. Chiaramente non sono mancati dibattiti sull’impatto negativo sulla salute mentale, con accuse di promuovere standard di bellezza irrealistici. Meta ha deciso di disattivare Meta Spark, la piattaforma che permetteva ai creatori di sviluppare e vendere filtri personalizzati.

Con la chiusura di questo strumento, gli utenti potranno usare solo i filtri ufficiali di Meta, mentre i milioni di effetti AR creati da sviluppatori esterni non saranno più disponibili. Di certo si tratta di un colpo molto duro da digerire per chi aveva fatto dei filtri una vera e propria abitudine, guadagnando tanta visibilità e anche qualche soldo in più.

I filtri migrano su Snapchat

Questa non è una novità in quanto l’annuncio era già arrivato durante i mesi scorsi. Più precisamente ad agosto 2024 Meta aveva annunciato che ci sarebbe stata la chiusura di Meta Spark, il tutto entro gennaio 2025. Detto ciò, l’azienda invita i vari creator a trasferire i propri filtri su Snapchat. Nonostante ciò, molti sviluppatori hanno espresso delusione per la perdita di una piattaforma così popolare come Instagram, temendo un calo di visibilità e guadagni.

Il colosso ha giustificato questa chiusura come parte integrante di una strategia tutta nuova. Questa si concentrerebbe su progetti di maggior importanza nell’ambito AR, tra cui ci sarebbero anche i nuovi occhiali smart Orion.