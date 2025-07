Bluesky introduce notifiche personalizzate migliorando l'esperienza utente

Con il traguardo tagliato di oltre 20 milioni di utenti, Bluesky si afferma come una delle piattaforme di social network in più rapida crescita, sfidando i giganti consolidati come X. Fondata nel 2019 da Jack Dorsey, l’ex CEO di Twitter, la piattaforma ha recentemente introdotto un sistema di notifiche personalizzate che punta a migliorare in modo consistente l’esperienza utente.

Gli utenti possono ora scegliere esattamente quali tipi di avvisi ricevere, selezionando tra categorie come nuovi follower, apprezzamenti, risposte, menzioni, citazioni e ripubblicazioni. Questa flessibilità consente agli iscritti di adattare l’esperienza in base alle proprie preferenze, riducendo al minimo le eventuali distrazioni.

Una delle innovazioni più interessanti è l’introduzione della categoria “Tutto il resto”, che raccoglie notifiche generali, come avvisi di verifica o iscrizioni tramite “Starter Pack”. Gli utenti possono configurare ciascuna categoria per ricevere notifiche solo da account seguiti, da tutti gli utenti o disattivarle completamente. Questo livello di controllo offre un’esperienza altamente personalizzabile, in linea con la filosofia decentralizzata della piattaforma.

Notifiche personalizzate e non solo: Bluesky fa sul serio

Bluesky ha voluto andare ancora oltre, introducendo un sistema per seguire l’attività di account specifici, simile a funzionalità già viste su Threads e X. Gli utenti possono attivare notifiche per ogni nuovo contenuto pubblicato da un determinato account semplicemente cliccando sull’icona a forma di campana presente sul profilo. Questa opzione, che può essere gestita attraverso le impostazioni, offre un ulteriore livello di controllo e personalizzazione. Tuttavia, è importante notare che alcuni account possono disabilitare questa funzione.

La piattaforma opera sul protocollo AT, un’infrastruttura decentralizzata che garantisce trasparenza e controllo agli utenti. Questo approccio innovativo ha permesso a Bluesky di attirare un vasto pubblico, raccogliendo anche diversi utenti scontenti di X. Il protocollo AT non solo supporta la decentralizzazione, ma favorisce anche una maggiore sicurezza e autonomia per gli utenti, distinguendo la piattaforma dai competitor.

Con un’espansione rapida e funzionalità sempre più avanzate, Bluesky si posiziona come un’alternativa valida e innovativa nel panorama dei social network. Gli aggiornamenti recenti non solo migliorano l’esperienza utente, ma rafforzano anche l’identità della piattaforma come spazio sicuro e personalizzabile per la comunicazione online.