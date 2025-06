Threads, nuova funzione in arrivo: ecco l'etichetta spoiler

Meta ha introdotto nuove e interessanti funzionalità per Threads nel tentativo di ampliare le sue capacità e competere con piattaforme consolidate come X e Reddit. Tra le novità più rilevanti troviamo l’innovativa etichetta spoiler e i tanto richiesti messaggi diretti, segnando un ulteriore passo avanti nel percorso evolutivo della piattaforma.

La nuova funzione anti-spoiler, annunciata da Adam Mosseri, responsabile del progetto in questione nonché di Instagram, rappresenta un’aggiunta significativa per il servizio. Gli utenti possono ora proteggere parti specifiche dei loro post, selezionando testo o immagini considerate contenuti sensibili e applicando una sfocatura.

Questa protezione consente ad altri utenti di scegliere se visualizzare o meno tali informazioni, rendendo la funzionalità particolarmente utile per discussioni su film, serie TV o videogiochi, dove il rischio di rivelare anticipazioni indesiderate è elevato.

Non solo l’etichetta spoiler: ecco i messaggi diretti

Nonostante Mosseri abbia dichiarato che Threads è “L’unica app del suo genere” a offrire questa opzione, è importante notare che piattaforme come Reddit utilizzano strumenti simili già da tempo.

Parallelamente, Meta sta testando l’introduzione dei messaggi diretti, una caratteristica standard su molte piattaforme, ma finora assente su Threads. Questa novità ha suscitato opinioni contrastanti: da un lato, molti utenti apprezzano l’aggiunta, che rende il social più completo e interattivo; dall’altro, alcuni temono che possa aprire la strada a potenziali abusi, considerando che l’assenza di DM era percepita come un elemento distintivo e di sicurezza per la community.

Questi aggiornamenti si inseriscono in un contesto di rapido sviluppo che ha visto Threads evolversi da semplice estensione di Instagram a concorrente a pieno titolo nel mondo dei social media. Oltre all’etichetta spoiler e ai messaggi diretti, la piattaforma ha introdotto altre caratteristiche come trend topic, modifica dei post e feed personalizzati, tutte pensate per migliorare l’esperienza utente e rendere Threads una scelta valida per chi cerca un’alternativa ai social testuali più consolidati.