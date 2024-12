Instagram lancia i Reel di prova per testare un contenuto prima della pubblicazione

Le principali applicazioni social sono in un periodo di grandi cambiamenti, o meglio di introduzioni innovative. Dopo WhatsApp che sembra essere pronta a nuovi aggiornamenti, è la volta di Instagram: l’app dedicata al photo-sharing è infatti in procinto di lanciare per tutti una novità riguardante i Reel.

La piattaforma consentirà infatti agli utenti di testare i contenuti prima di pubblicarli. Si chiamano Trial Reel, praticamente “Reel di prova” e potranno essere realizzati per condividerli con un pubblico limitato prima della vera e propria pubblicazione.

Come funzionano i Trial Reel di Instagram

Il concetto è semplice: si crea un Reel come di consueto, ma invece di pubblicarlo per tutti, è possibile condividerlo come “prova”. In questo caso, il contenuto sarà visibile solo a un piccolo gruppo di persone che non seguono già il profilo del creator. Dopo 24 ore, sarà possibile analizzare le metriche di coinvolgimento, come visualizzazioni, like, commenti e condivisioni. Questi dati offrono un’indicazione chiara su come il contenuto potrebbe essere accolto dai follower.

Se il reel performa bene, si potrà decidere di pubblicarlo per tutti, oppure lasciare che Instagram lo condivida automaticamente. In alternativa, si potrà scegliere di non pubblicarlo affatto, mantenendolo privato o eliminandolo.

Questa funzione risponde alle esigenze di molti creator che esitano a postare troppo spesso o a sperimentare contenuti al di fuori della loro nicchia abituale. Con i Trial Reel, si ha l’opportunità di testare nuove idee in un ambiente controllato, riducendo il rischio di perdere follower o di compromettere il proprio brand personale.

Per utilizzare questa funzione, basta creare un reel e attivare l’opzione “Trial” tramite un toggle dedicato. Dopo la condivisione dunque direttamente di fianco alle bozze, il Reel sarà visibile ma solo l’utente che lo ha creato saprà che è un contenuto di prova. In prima battuta Instagram dedicherà questo aggiornamento solo ad alcuni creator per poi espanderlo a tutti.