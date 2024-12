WhatsApp si aggiorna: arrivano due funzioni nuove, una copia Telegram

Il lavoro che c’è dietro WhatsApp è sempre grandissimo e gli utenti questo lo sanno, accorgendosene anche dalle versioni beta dell’applicazione. In questi ultimi giorni la piattaforma di messaggistica istantanea più famosa al mondo sta lavorando su due novità che ben presto renderanno l’esperienza utente ancor più completa.

Gli utenti potranno accogliere due nuove funzionalità, tra le quali una già integrata in Telegram. Questa riguarda un contatore che mostrerà il numero di persone online nei gruppi. La seconda funzione invece servirà come promemoria per i messaggi non letti e per gli stati non visualizzati.

WhatsApp copia Telegram: ecco il contatore per gli utenti attivi nei gruppi

La prima novità prende spunto da Telegram, dove nei gruppi è possibile vedere quanti utenti sono online in un dato momento. WhatsApp sta lavorando a una funzione simile con un contatore che apparirà sotto al nome del gruppo, indicando il numero di partecipanti attivi. Questa funzionalità è già in fase di test nella versione beta per Android (v2.24.25.30) e dovrebbe arrivare presto per tutti.

Il contatore sarà utile per scegliere i momenti migliori per comunicare, sia per gli amministratori che per gli altri membri del gruppo. Quando molte persone sono online infatti è molto più facile ottenere risposte rapide o avviare conversazioni in tempo reale. Gli utenti che nascondono il proprio stato non saranno interessati dal cambiamento.

Promemoria per messaggi e stati non letti

La seconda novità riguarda un promemoria per i messaggi non letti e gli stati non visualizzati. Tutto funzionerà con delle notifiche occasionali che serviranno a ricordare agli utenti che ci sono dei contenuti importanti in attesa. Per “importanti”, si intendono quei messaggi che arrivano da contatti con cui si chatta abitualmente.

In questo modo sarà possibile non perdersi le comunicazioni importanti e non ignorare gli amici più stretti o i parenti.