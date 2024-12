WhatsApp: arriva un nuovo tasto per le chat vocali di gruppo

L’intento di migliorarsi da parte di WhatsApp è chiaro a tutti ma gli aggiornamenti che arrivano non riguardano solo le chat individuali. Questa volta il colosso della messaggistica ha scelto di intervenire per quanto riguarda le chat di gruppo, introducendo una nuova funzione che semplifica l’avvio delle chat vocali al loro interno.

A poterne usufruire attualmente sono solo ed esclusivamente alcuni utenti della versione beta di WhatsApp. Per quanto riguarda l’arrivo nella versione stabile a quanto pare c’è da aspettare ancora un po’.

Un accesso più semplice e veloce alle chat vocali nei gruppi di WhatsApp

Fino a oggi, per iniziare una chat vocale di gruppo era necessario accedere alle informazioni del gruppo, un passaggio non sempre immediato. Gli utenti, con il nuovo aggiornamento, troveranno il pulsante poco più in alto di quello dei messaggi vocali, rendendo l’operazione molto più rapida e intuitiva.

Come funziona il nuovo pulsante su WhatsApp

Con un semplice tocco, gli utenti possono avviare una chat vocale di gruppo in modalità silenziosa. In questo modo, gli altri membri ricevono solo una notifica che li invita a partecipare, evitando disturbi. C’è comunque l’opzione per avvisare tutti i partecipanti in modo più diretto, permettendo loro di unirsi facilmente alla conversazione. Nel caso in cui nessuno dovesse unirsi alla chat entro un’ora (60 minuti), si chiuderà in maniera automatica.

Chiunque dovesse scaricare la versione 2.24.25.22 di WhatsApp Beta per Android, potrà avere un assaggio di questa novità.

L’obiettivo di WhatsApp con questo nuovo update è sicuramente quello di continuare a consolidare il suo ruolo di leader. Offrendo funzionalità sempre più comode e versatili dunque, il colosso ci potrebbe senza dubbio riuscire. La strategia di WhatsApp resta dunque molto chiara: l’applicazione vuole migliorare il modo in cui le persone interagiscono tra loro. Il tutto non può che progredire conferendo ulteriore fluidità e semplicità.