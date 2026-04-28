CachyOS cambia passo: nuovo gestore pacchetti e ottimizzazioni NVMe

Una distribuzione Linux orientata alle prestazioni non nasce per caso: deriva da anni di ottimizzazioni a livello di compilazione, gestione del kernel e selezione dei componenti. L’immagine ISO aggiornata di CachyOS, distribuita ad aprile 2026, introduce una serie di modifiche mirate che toccano gestione dei pacchetti, storage e ottimizzazione grafica.

Basata su Arch Linux e aggiornata con cadenza regolare, la distribuzione continua a puntare sull’uso di configurazioni aggressive lato kernel e toolchain. CachyOS nasce con un obiettivo preciso: ridurre la latenza percepita e migliorare la reattività generale attraverso ottimizzazioni lato compilazione, scheduler e gestione delle risorse.

Negli ultimi aggiornamenti, il progetto ha integrato patch specifiche per CPU recenti e ha affinato il comportamento del kernel Linux con configurazioni non standard. Il “refresh” di aprile 2026 prosegue su questa linea, introducendo modifiche che interessano sia l’utente desktop sia chi utilizza workstation con GPU dedicate o storage NVMe.

Nuovo gestore pacchetti grafico Shelly

Una delle novità più evidenti riguarda la sostituzione di Octopi con Shelly come gestore pacchetti grafico predefinito.

Octopi, basato su Qt, ha rappresentato per anni una soluzione stabile per interfacciarsi con pacman ; tuttavia mostrava limiti in termini di aggiornamento dell’interfaccia e gestione avanzata dei repository.

Shelly si propone come una reinterpretazione moderna del frontend per pacman : utilizza un’interfaccia più reattiva, introduce una gestione migliorata delle dipendenze e offre una navigazione più fluida tra repository ufficiali e AUR (Arch User Repository).

Dal punto di vista tecnico, Shelly dialoga con pacman tramite wrapper ottimizzati e introduce meccanismi di caching locale che riducono il numero di chiamate ridondanti al database dei pacchetti. Il risultato sono tempi di risposta più rapidi durante ricerca e installazione del software.

L’integrazione in CachyOS appare già ben rifinita: il sistema sfrutta Shelly come componente centrale per la gestione software, mantenendo comunque la piena compatibilità con l’utilizzo da terminale tramite pacman ed helper AUR.

Supporto DNS-over-HTTPS e miglioramenti privacy

Il sistema introduce il supporto nativo a DNS-over-HTTPS (DoH), una tecnologia che incapsula le richieste DNS all’interno di connessioni HTTPS cifrate. A differenza delle query DNS tradizionali, che viaggiano in chiaro su porta 53, DoH utilizza la porta 443 e sfrutta TLS per proteggere il contenuto delle richieste.

In CachyOS, l’implementazione si integra con resolver come systemd-resolved o alternative configurabili dall’utente.

Il vantaggio non riguarda solo la riservatezza: il traffico DNS diventa meno facilmente intercettabile o manipolabile tramite tecniche di spoofing. Restano comunque alcune limitazioni operative, ad esempio l’eventuale perdita di visibilità per strumenti di monitoring locali o firewall tradizionali che analizzano traffico DNS non cifrato.

Gestione vRAM ottimizzata per GPU con memoria limitata

Un intervento significativo nella nuova versione di CachyOS riguarda la gestione della memoria video attraverso una nuova opzione dedicagta alla vRAM. La soluzione deriva da ottimizzazioni sviluppate da Valve per migliorare l’esperienza sui sistemi Linux, in particolare su ambienti KDE e dispositivi con GPU integrate o con memoria limitata.

Il meccanismo introduce politiche più aggressive di swapping tra memoria video e RAM di sistema, riducendo fenomeni di stuttering in scenari grafici complessi. Il sistema regola dinamicamente l’allocazione delle risorse GPU, evitando saturazioni che causano cali improvvisi di prestazioni. Il comportamento ricorda quanto implementato su Steam Deck, in cui la gestione efficiente della memoria rappresenta un elemento critico.

La funzione aggiunta al nuovo CachyOS risulta particolarmente utile con configurazioni che sfruttano schede grafiche con 2-4 GB di VRAM, dove carichi moderni – browser con accelerazione hardware, ambienti desktop compositing e applicazioni 3D – possono facilmente saturare le risorse disponibili.

Scheduler Kyber per unità NVMe

Tra le modifiche meno visibili ma più rilevanti compare il cambio dello scheduler I/O predefinito per dispositivi NVMe: CachyOS implementa lo scheduler Kyber, progettato per gestire code multiple e ridurre la latenza nei carichi misti, tipici dei sistemi desktop.

A differenza dello scheduler “none“, che delega completamente la gestione al controller hardware, Kyber introduce un controllo software sulla distribuzione delle richieste I/O, mantenendo una separazione tra operazioni di lettura e scrittura. L’obiettivo è evitare che operazioni di scrittura pesanti blocchino le letture, migliorando la reattività complessiva del sistema.

Su SSD NVMe moderni, dotati di elevate capacità di parallelismo, l’adozione di Kyber può portare benefici concreti soprattutto in scenari multitasking: apertura applicazioni, compilazioni e accesso simultaneo a file di grandi dimensioni.

Installer aggiornato e miglioramenti generali

L’aggiornamento ISO include anche una revisione dell’installer, con una serie di migliorie che toccano il rilevamento hardware e la configurazione automatica del sistema. Le modifiche puntano a ridurre errori durante l’installazione su configurazioni ibride, ad esempio sistemi con GPU dedicate e integrate o dischi multipli.

Accanto a questi interventi, il progetto ha integrato numerosi fix minori: aggiornamenti ai pacchetti di base, miglioramenti nella gestione delle dipendenze e ottimizzazioni generali del sistema. Si tratta di modifiche meno evidenti ma fondamentali per mantenere stabilità in una distribuzione rolling release.

Il risultato complessivo è una versione più matura e coerente con le finalità alla base dello sviluppo di CachyOS: ridurre i tempi di risposta del sistema, migliorare la gestione delle risorse e offrire strumenti aggiornati per l’utente avanzato senza rinunciare alla flessibilità tipica di Arch Linux.