CachyOS ottimizza il kernel, include RustiCL e altri miglioramenti

Il team di sviluppo di CachyOS, distribuzione basata su Arch Linux, ha rilasciato un nuovo snapshot ISO per dicembre 2024. Oltre a vari miglioramenti, questa versione include componenti aggiornati, un nuovo kernel predefinito e altre modifiche. Basata sulla più recente e migliore serie di kernel Linux 6.12 LTS, la versione CachyOS per dicembre 2024 abilita AutoFDO (Automatic Feedback-Directed Optimization) per il kernel linux-cachyos predefinito su tutte le architetture supportate per un leggero incremento delle prestazioni. Come affermato dagli stessi sviluppatori: “i miglioramenti delle prestazioni sono minimi per ora a causa delle attuali limitazioni. L’unione dei profili richiede LLVM 19 e Propeller Optimization dipende da questo. Prevediamo che LLVM 19 e altri profili ottimizzati saranno disponibili entro la fine dell’anno, in seguito all’adozione di LLVM 19 da parte di Arch Linux“.

CachyOS: prestazioni Wi-Fi migliorate e altre novità della versione

La versione di CachyOS di dicembre 2024 sostituisce il driver OpenCL predefinito nello stack grafico Mesa con RustiCL per prestazioni migliori e una migliore compatibilità. Inoltre, adotta scx_loader per la gestione dello scheduler sched-ext nel kernel-manager per un passaggio fluido tra gli scheduler e abilita il supporto Bluetooth nell’installer. Oltre a ciò, la nuova versione di CachyOS include wireless-regdb installato di default per migliorare le prestazioni Wi-Fi nel rispetto delle normative regionali. L’update corregge l’impostazione umask per /boot per impedire accessi indesiderati, risolve poi i problemi di controllo della connessione Internet per garantire un’installazione fluida. Infine, corregge la selezione dei driver VA-API e aggiunge uno script per facilitare l’esecuzione di app tramite il driver grafico Zink.

Il nuovo aggiornamento rinnova e ottimizza anche diverse impostazioni nella configurazione Sysctl e aggiunge il supporto Wi-Fi 6 su CachyOS Handheld Edition. Per maggiori dettagli sulle modifiche, correzioni e pacchetti aggiornati inclusi nella nuova versione è possibile consultare la pagina dell’annuncio ufficiale. È già possibile scaricare l’ultima versione del sistema dal sito web ufficiale. Gli utenti CachyOS esistenti devono solo aggiornare le loro installazioni eseguendo il comando sudo pacman -Syu in un emulatore di terminale. In alternativa è anche possibile sfruttare il gestore di pacchetti grafico Plasma Discover.