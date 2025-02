CachyOS: snapshot ISO includerà Linux 6.13 e driver NVIDIA 570

CachyOS basato su Arch Linux ha rilasciato un nuovo snapshot ISO per febbraio 2025. Questo include l’ultimo e migliore kernel Linux, supporto migliorato per gli utenti GPU NVIDIA e altri miglioramenti. Basato su un Linux 6.13 ottimizzato per Propeller e dotato dell’ambiente desktop KDE Plasma 6.2.5 di default, lo snapshot ISO di CachyOS per febbraio 2025 viene fornito con la versione beta del prossimo driver grafico NVIDIA 570. Ciò fornirà agli utenti il ​​supporto per la serie NVIDIA 50xx (Blackwell). Come hanno affermato gli sviluppatori: “Blackwell supporta solo il driver open module di NVIDIA, il che significa che abbiamo dovuto cambiare il modulo utilizzato sull’ISO. Di conseguenza, le vecchie serie senza chip GSP non possono avviare l’opzione di avvio “NVIDIA. Gli utenti con serie NVIDIA 10xx o inferiore dovrebbero ora utilizzare la prima opzione di avvio quando avviano l’ISO. Dal lato dell’installazione, non ci saranno cambiamenti“.

CachyOS: le altre migliorie incluse e i bug risolti

Lo snapshot ISO di CachyOS per febbraio 2025 abilita inoltre il tap-to-click per impostazione predefinita per la sessione X11. Utilizza poi per impostazione predefinita il driver del kernel NTFS3 anziché NTFS3G per il supporto del file system NTFS. Inoltre, aggiorna il gestore del kernel di CachyOS con il supporto per il passaggio alla modalità “server” di scx_loader. Oltre a ciò, questa versione migliora il driver AMD 3D V-catch, risolve un bug che impediva a DaVinci Resolve di funzionare con CUDA quando era installato il pacchetto intel-opencl-runtime. Infine, il gestore del kernel CachyOS ora tenta di installare il pacchetto “nvidia” per il kernel Arch Linux predefinito se l’utente lo sta installando.

Per maggiori dettagli sulle modifiche introdotte nella versione di CachyOS di febbraio 2025 è possibile consultare la pagina dell’annuncio ufficiale. Questa può anche essere scaricata subito dal sito web ufficiale nelle edizioni Desktop e Handheld. Poiché CachyOS è basato su Arch Linux e segue un modello rolling-release, gli utenti esistenti devono solo aggiornare le proprie installazioni eseguendo il comando sudo pacman -Syu in un emulatore di terminale o tramite il gestore grafico dei pacchetti Plasma Discover.