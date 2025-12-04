Cancella i dati personali dal web con Incogni: -55% con la promo flash di oggi

È il momento giusto per attivare Incogni, il servizio che permette di eliminare i propri dati personali dal web e massimizzare la privacy. Ancora per alcuni giorni, infatti, è possibile accedere alla promo del Cyber Monday, prorogata per consentire l’accesso a un numero maggiore di utenti. La promo in questione garantisce il 55% di sconto sul piano annuale di tutte le versioni del servizio. Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Incogni, disponibile tramite il box qui di sotto.

Perché scegliere Incogni

Con Incogni è possibile accedere a un servizio che si occupa di gestire la rimozione dei dati personali dal web, contattando direttamente i data broker e offrendo all’utente la possibilità di proteggere la propria privacy. Si tratta di un sistema efficace per ottenere la rimozione dei dati, che elimina anche tutte le perdite di tempo collegate alla gestione delle richieste di cancellazione.

Grazie all’offerta in corso, scegliendo il piano annuale è possibile ottenere il 55% di sconto sul costo del servizio. Con la versione Standard, ad esempio, il prezzo si riduce fino a 5,39 euro al mese. Per chi sceglie la versione Unlimited, che offre un servizio ancora più completo, il costo è di 10,79 euro al mese.

Sono in sconto anche i piani Family e Family Unlimtied, pensati per l’utilizzo condiviso in ambito familiare, fino a 5 persone. Tutte le offerte prevedono una garanzia di rimborso esercitabile entro i primi 30 giorni dall’attivazione.

Per accedere subito alla promozione è sufficiente raggiungere il sito di Incogni e seguire la procedura guidata, per poi attivare il piano desiderato tra quelli proposti in sconto. L’offerta del Cyber Monday, con il 55% di sconto, resterà attiva solo per un breve periodo. Bisogna, quindi, agire in fretta e non perdere l’occasione di poter utilizzare Incogni con un costo ridotto.