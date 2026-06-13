Google porta in tribunale scammer che usano Gemini per il phishing

Google denuncia una rete criminale accusata di usare Gemini per creare siti di phishing e campagne di smishing su larga scala.
Riccardo Palermo
Pubblicato il 13 giu 2026
Google porta in tribunale scammer che usano Gemini per il phishing
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Una causa legale depositata da Google negli Stati Uniti ha portato alla luce uno degli usi più pericolosi dell’Intelligenza Artificiale generativa: la produzione automatizzata di infrastrutture per il phishing.

Secondo i documenti giudiziari, un’organizzazione criminale ha sfruttato Gemini per accelerare la creazione di siti fraudolenti e campagne di smishing su larga scala. L’episodio è significativo perché dimostra come gli strumenti AI possano abbattere le competenze tecniche necessarie per organizzare attacchi complessi, aprendo la strada a una nuova generazione di frodi digitali industrializzate.

Come Gemini è stato usato per creare siti falsi

Al centro della denuncia c’è Outsider Enterprise, una piattaforma “phishing-as-a-service” pensata per criminali con competenze informatiche limitate.

Google sostiene che il gruppo abbia sviluppato strumenti pronti all’uso per generare pagine che imitano operatori telefonici, enti pubblici e istituti finanziari. Gemini non avrebbe eseguito attacchi direttamente, ma sarebbe stato impiegato per generare codice HTML, CSS e JavaScript e personalizzare graficamente i siti, producendo copie convincenti di portali autentici in tempi molto ridotti.

Google ha individuato oltre 1,5 milioni di URL collegati all’operazione tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026. Alcune ricostruzioni parlano di oltre 9.000 siti contraffatti e circa 2,5 milioni di SMS inviati in poche settimane, con perdite economiche stimate in miliardi di dollari dal 2023 a oggi.

Perché l’AI rende il phishing più difficile da rilevare

Le campagne tradizionali erano spesso riconoscibili per errori grammaticali e grafica approssimativa. I moderni sistemi di AI generativa producono invece testi naturali, adattati alla lingua della vittima e coerenti con il marchio impersonato, aumentando la probabilità che l’utente inserisca credenziali o dati finanziari.

La scalabilità è un ulteriore vantaggio per gli attaccanti: attraverso prompt differenti è possibile ottenere centinaia di varianti della stessa campagna, riducendo l’efficacia dei sistemi di rilevamento basati su firme statiche. Quando un dominio viene bloccato, i contenuti possono essere aggiornati e ridistribuiti in pochi minuti.

Le risposte di Google, dell’FBI e le difese possibili

Google collabora con l’FBI e con operatori come AT&T, T-Mobile e Verizon per bloccare domini e infrastrutture della rete criminale.

L’obiettivo della causa non è solo il risarcimento, ma l’ottenimento di provvedimenti giudiziari che smantellino gli strumenti dell’operazione. Parallelamente, l’azienda utilizza sistemi basati sulla stessa AI per identificare URL malevoli e campagne fraudolente prima che raggiungano gli utenti.

Per chi naviga online, le difese più efficaci restano l’autenticazione multifattore, i filtri anti-phishing aggiornati e la verifica indipendente di qualsiasi comunicazione sospetta. Le tecnologie generative stanno trasformando le frodi digitali: anche le contromisure devono evolversi con la stessa velocità.

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