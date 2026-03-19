FBI acquista dati di localizzazione senza mandato: scoppia il caso negli USA

Negli Stati Uniti, la questione della privacy si trova oggi al centro di un acceso dibattito, sospesa tra la tutela delle libertà civili e le crescenti esigenze di sicurezza nazionale.

Recenti rivelazioni hanno portato alla luce una pratica controversa che coinvolge direttamente l’FBI, ponendo interrogativi cruciali sulla legittimità delle modalità di raccolta dei dati di localizzazione dei cittadini americani. In particolare, è emerso come le agenzie federali abbiano trovato un modo per aggirare le tutele previste dalla storica sentenza Carpenter v United States, sfruttando le lacune di un sistema normativo ormai inadeguato di fronte alla complessità del mercato digitale contemporaneo.

Durante una recente audizione al Senate Intelligence Committee, il direttore Kash Patel ha ammesso che l’FBI si avvale di una scorciatoia che molti definiscono scandalosa: invece di richiedere un mandato per accedere ai dati detenuti dai gestori telefonici, come imposto dalla giurisprudenza, l’agenzia federale acquista le stesse informazioni da intermediari commerciali come Venntel. Questo escamotage, descritto dal senatore Ron Wyden come una “scorciatoia scandalosa attorno al Quarto Emendamento”, permette di aggirare completamente le procedure giudiziarie e di espandere la sorveglianza di massa su scala nazionale.

Un caso che fa molto discutere

Il cuore del problema risiede nella natura stessa dei data brokers: società specializzate nella raccolta, aggregazione e vendita di enormi quantità di dati personali, tra cui spiccano proprio i dati di localizzazione raccolti da app e dispositivi mobili.

Questi dati, trasformati in merce e scambiati senza reale consapevolezza degli utenti, finiscono per alimentare un ecosistema opaco in cui il Dipartimento della Sicurezza Nazionale e altre agenzie federali possono acquisire informazioni sensibili semplicemente effettuando un acquisto. I dettagli che emergono dalle tracce digitali — dagli spostamenti quotidiani alle abitudini notturne — consentono di ricostruire profili estremamente dettagliati della vita privata di milioni di persone.

La reazione pubblica e istituzionale non si è fatta attendere. Da un lato, colossi tecnologici come Google hanno annunciato importanti modifiche alle proprie policy di gestione dei dati: limitazione del geofencing, memorizzazione locale della cronologia, cancellazione automatica dopo tre mesi e crittografia dei backup. Queste misure rappresentano un tentativo di rispondere alle crescenti preoccupazioni degli utenti e di ristabilire un minimo di controllo sulla propria privacy. Dall’altro lato, il Congresso americano sta lavorando a una serie di proposte di riforma che mirano a introdurre l’obbligo di mandato anche per l’acquisto di dati da data brokers, a imporre vincoli più stringenti sulla minimizzazione delle informazioni raccolte e a limitare l’uso di algoritmi su dataset comportamentali massivi.

Al centro del dibattito si pone una domanda fondamentale: la particolare sensibilità dei dati di localizzazione dovrebbe garantire protezioni costituzionali, a prescindere dalla fonte da cui provengono? In altri termini, è accettabile che una semplice transazione commerciale possa legittimare la raccolta e l’utilizzo di dati tanto intimi senza il rispetto delle garanzie previste dalla Costituzione? La risposta a questa domanda determinerà il futuro della privacy negli Stati Uniti, segnando un confine netto tra esigenze di sicurezza e rischio di un controllo totalitario.