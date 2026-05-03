Ask.com chiude definitivamente: addio a un'icona del Web

Un nome storico del web smette di esistere dopo quasi trent’anni di attività. Ask.com, motore di ricerca nato nel 1996 come Ask Jeeves, ha ufficialmente cessato le operazioni, chiudendo una pagina significativa dell’evoluzione di Internet.

In un’epoca precedente al dominio di Google, rappresentava un’alternativa concreta per la ricerca online: il personaggio del maggiordomo Jeeves incarnava l’idea di un assistente capace di interpretare domande formulate in linguaggio naturale, anticipando un modello oggi tornato centrale con l’Intelligenza Artificiale generativa.

Dalle origini alla perdita di rilevanza

Il servizio nasceva con l’obiettivo di semplificare l’interazione con i motori di ricerca, all’epoca basati su keyword rigide. Dal punto di vista tecnico, combinava directory curate manualmente e algoritmi di matching semantico ancora rudimentali, innovativi per il periodo ma destinati a mostrare i propri limiti rapidamente.

Con l’ascesa di Google e l’introduzione del PageRank, la qualità dei risultati migliorò drasticamente, rendendo meno rilevanti le soluzioni basate su directory o query semplificate. Ask.com faticò a tenere il passo, nonostante diversi tentativi di rilancio e aggiornamenti tecnologici.

Il rebranding da Ask Jeeves ad Ask.com aveva segnato il tentativo di modernizzare l’immagine e competere in un mercato sempre più dominato da algoritmi avanzati. Il risultato fu però una progressiva perdita di quote, con la piattaforma che si trasformò in un portale orientato ai contenuti e alle risposte preconfezionate piuttosto che in un motore di ricerca competitivo. Una transizione che ne ha ridotto ulteriormente la rilevanza in un ecosistema ormai consolidato attorno a pochi grandi player.

Una chiusura senza annunci

La dismissione è avvenuta senza comunicazioni ufficiali di rilievo, attraverso una transizione graduale che ha portato alla cessazione definitiva del servizio. Gli utenti che tentano di accedere al sito vengono oggi reindirizzati o incontrano pagine statiche.

Non emergono dettagli tecnici approfonditi sullo shutdown, ma procedure di questo tipo seguono iter standard: disattivazione dei server applicativi, archiviazione dei dati e dismissione delle infrastrutture. Per un servizio con una storia così lunga, questo implica la gestione di archivi considerevoli e la migrazione o eliminazione sicura delle informazioni accumulate in quasi tre decenni.

La chiusura è passata in sordina anche sul piano mediatico, sintomo di quanto Ask.com fosse già uscito dal radar degli utenti e degli addetti ai lavori. Un’uscita di scena silenziosa, coerente con un declino lento e progressivo iniziato nei primi anni Duemila.

L’intuizione che anticipa l’AI conversazionale

Nonostante il declino, Ask.com lascia un’impronta riconoscibile. L’idea di interrogare un sistema informatico con linguaggio naturale è oggi al centro dei moderni assistenti AI e dei modelli linguistici di ultima generazione. Ciò che Ask Jeeves tentava di fare con strumenti tecnici molto più limitati, oggi viene gestito da sistemi addestrati su miliardi di parametri, capaci di comprendere il contesto e generare risposte articolate.

Le piattaforme contemporanee basate su natural language processing e reti neurali profonde hanno trasformato quell’intuizione degli anni Novanta in una realtà scalabile e precisa. La chiusura di Ask.com rappresenta così più di una semplice dismissione: evidenzia la rapidità con cui il settore tecnologico supera i propri pionieri, ma anche come alcune idee, nate troppo presto, trovino infine il contesto giusto per affermarsi.