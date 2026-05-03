Rivals 2, la seconda stagione è in arrivo su Disney+: ecco quando esce

La seconda stagione di Rivals è in uscita su Disney+, che ora è in offerta per i nuovi utenti a soli 4,99€ al mese per tre mesi.
Edoardo Damato
Pubblicato il 3 mag 2026
Rivals 2, la seconda stagione è in arrivo su Disney+: ecco quando esce

La serie Rivals torna con nuovi episodi: il secondo capitolo debutterà il 15 maggio in esclusiva su Disney+. La stagione sarà composta da dodici puntate, suddivise in due blocchi da sei episodi ciascuno, e introdurrà nuovi elementi narrativi, tra cui l’ingresso del mondo del polo, destinato a portare svolte inaspettate nella storia.

Per seguire Rivals 2, serie ispirata al romanzo di Jilly Cooper, è necessario attivare un abbonamento alla piattaforma streaming. Fino al 6 maggio è disponibile una promozione dedicata ai nuovi iscritti e a chi decide di riattivare il servizio, con tre mesi a a partire da 4,99€/mese; al termine dell’offerta, il piano scelto prosegue con il costo standard.

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Trama e cast della nuova stagione di Rivals 2

Nei nuovi episodi, Tony Baddingham, interpretato da David Tennant, si mostra ancora più determinato e senza scrupoli nel perseguire i propri obiettivi, pronto a sfruttare scandali e relazioni personali pur di mantenere il controllo.

Parallelamente, continua la competizione per ottenere la concessione televisiva della Central South West, mentre il confronto tra Corinium e Venturer entra in una fase ancora più tesa rispetto al passato.

Il cast di Rivals 2 si arricchisce con nuovi arrivi, tra cui Rupert Everett e Hayley Atwell, affiancati da altri volti come Jonny Weldon, Eliot Salt e Bobby Lockwood. Tornano inoltre numerosi interpreti già presenti nella prima stagione, tra cui Alex Hassell, Aidan Turner e Nafessa Williams.

La piattaforma Disney+ è accessibile su diversi dispositivi, compresi smart TV, smartphone, tablet, console e computer. Per approfittare della promo che scade il 6 maggio basta andare sul sito di Disney+.

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