Cancella lo smartphone alla frontiera con una password d'emergenza

Un cittadino statunitense è finito sotto accusa per aver cancellato i dati del proprio smartphone durante un controllo alla frontiera, usando una funzione di sicurezza pensata per proteggere la privacy in caso di coercizione. Il caso, secondo i documenti giudiziari citati dalla stampa, potrebbe diventare un riferimento importante nel rapporto tra controlli elettronici ai confini e tutela dei dati personali.

Al centro della vicenda c’è una cosiddetta duress password, una credenziale alternativa che non serve a sbloccare normalmente il telefono ma ad avviare la cancellazione dei contenuti.

Nel caso riportato, il dispositivo dell’imputato sarebbe stato configurato con GrapheneOS, un sistema operativo custom per Android che include questa opzione di protezione. Secondo i resoconti, quando la password sarebbe stata inserita davanti agli agenti, il telefono avrebbe iniziato a svuotarsi o a eliminare le chiavi necessarie per leggere i dati, rendendoli inaccessibili.

Questa logica è diversa da un semplice reset: in molti dispositivi moderni la crittografia completa fa sì che la distruzione delle chiavi renda i file inutilizzabili anche se la memoria fisica resta intatta.

Il caso negli USA e la questione legale

Per i procuratori, il comportamento sarebbe assimilabile a distruzione di prove e possibile ostruzione alle indagini, perché la cancellazione sarebbe avvenuta mentre il dispositivo era già sotto controllo della Customs and Border Protection, ovvero la guardia di frontiera americana . La difesa, invece, contesta la legittimità del sequestro del telefono e sostiene che gli elementi ottenuti in quel contesto dovrebbero essere esclusi dal processo.

Il punto delicato è il confine tra il diritto a proteggere i propri dati e il divieto di ostacolare un accertamento in corso. Nei controlli ai valichi statunitensi, gli agenti hanno poteri ampi sui dispositivi elettronici, e il rifiuto di collaborare può portare a ritardi, sequestro temporaneo o ulteriori verifiche.

Il caso riaccende un dibattito che dura da anni: fino a che punto chi entra negli Stati Uniti può proteggere il contenuto del proprio telefono? Le guide di sicurezza digitale consigliano spesso di ridurre al minimo i dati conservati localmente, usare crittografia robusta e disattivare lo sblocco biometrico prima del viaggio.

Allo stesso tempo, gli esperti avvertono che strumenti progettati per cancellare automaticamente i dati possono avere conseguenze legali se vengono interpretati come un tentativo deliberato di impedire un’ispezione. Per questo il procedimento viene osservato con attenzione non solo dagli avvocati, ma anche da chi lavora in cybersicurezza, giornalismo e ricerca. Il suo esito potrebbe influenzare il modo in cui, in futuro, verranno valutate le funzioni di emergenza pensate per proteggere la privacy digitale.