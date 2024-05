Cancellare i dati personali online è più semplice: basta affidarsi a Incogni (-50%)

Per proteggere la propria privacy online è possibile affidarsi a Incogni. Il servizio è sempre più importante e consente agli utenti di ottenere la cancellazione dei propri dati personali online, sfruttando un sistema automatico e incredibilmente efficace. Incogni funziona in modo molto semplice: l’utente autorizza il servizio ad operare per suo conto.

Il team di Incogni si occuperà di gestire le richieste di cancellazione dei dati personali, contattando direttamente i “data broker” ovvero le aziende che gestiscono i database con tutte le informazioni personali degli utenti. La procedura automatizzata semplifica l’obiettivo di eliminare i propri dati online.

Da notare, inoltre, che Incogni, in questo momento, costa meno. Il servizio ha una struttura in abbonamento, con un costo di 12,98 euro al mese. Scegliendo il piano annuale, però, c’è uno sconto del 50% che riduce la spesa effettiva a 6,49 euro al mese. Per accedere subito all’offerta è possibile premere sul box qui di sotto e accedere al sito ufficiale di Incogni.

Come funziona Incongi: cancellare i dati personali è semplice

Utilizzare Incogni è semplicissimo. Per iniziare è sufficiente:

creare un account e segnalare quali dati si desidera eliminare

autorizzare Incogni a richiedere la cancellazione dei dati

attendere che il servizio “faccia il suo lavoro”, consultando i report periodici sullo stato delle richieste di cancellazione

Incogni, come detto, prevede un meccanismo in abbonamento, senza vincoli. Il costo è di 12,98 euro al mese ma il vantaggio massimo lo si ottiene con il piano annuale, che taglia del 50% la spesa. In questo modo, il costo cala a 6,49 euro al mese. Da notare che per i nuovi utenti che scelgono Incogni c’è sempre un mese di tempo per ottenere un rimborso integrale della spesa, a partire dal momento dell’attivazione. Come detto, inoltre, l’abbonamento non ha vincoli. Di seguito i dettagli: