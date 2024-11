Canone zero per il primo anno: scopri l'offerta di SelfyConto

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum. Con l’ultima promozione in corso, il canone è a zero per tutti il primo anno e fino a 30 anni per gli under 30. Canone zero anche per la carta di debito e la carta di credito, in entrambi casi per il primo anno, così come sono gratuiti i bonifici istantanei e ordinari SEPA.

Il conto online SelfyConto offre inoltre prelievi senza commissioni in Italia e nei Paesi che appartengono all’Unione europea, insieme alle principali operazioni bancarie gratuite come addebiti utenze, MAV, RAV, F23 e F24. Sono gratuite anche le eventuali ricariche telefoniche realizzate tramite il servizio di home banking.

Gli utenti interessati possono aprire SelfyConto direttamente online su questa pagina del sito Banca Mediolanum.

Offerta SelfyConto: canone zero per il primo anno e azzerabile fino al 2027

La promozione di Banca Mediolanum legata all’apertura di SelfyConto consente di non pagare il canone del conto corrente per tutto il primo anno. Al termine dei primi 12 mesi, il canone passa a 3,75 euro al mese (previsto un addebito trimestrale pari a 11,25 euro).

C’è però la possibilità di allungare l’azzeramento del canone fino a tutto il 2027. Questo grazie alla nuova promo di Banca Mediolanum: se si apre SelfyConto entro il 20 dicembre e si accredita lo stipendio (o in alternativa si spendono almeno 500 euro al mese), il canone resta a zero fino al 31 dicembre 2027. Lo stesso discorso vale poi per i bonifici, sia istantanei che quelli ordinari: anche loro restano gratuiti fino alla fine del 2027.

Canone zero anche per la carta di debito e di credito

Al momento dell’apertura del conto di Banca Mediolanum occorre associare la carta di debito Mediolanum Card. Anche lei, come il conto, è a canone zero per il primo anno, poi 10 euro l’anno. La Mediolanum Card integra Mastercard come circuito di pagamento, offre un massimale di spesa di 4.500 euro al mese e 1.000 euro al giorno, e in più include un’assicurazione Nexi per la tutela degli acquisti effettuati in qualsiasi parte del mondo.

Canone gratuito per il primo anno anche per la carta di credito Mediolanum Credit Card, 20 euro dal secondo. A differenza della carta di debito, l’utente può scegliere se associare il circuito di pagamento Visa o confermare Mastercard. Tra le sue caratteristiche più interessanti segnaliamo un plafond a partire da 1.500 euro e la funzione Easy Shopping, che consente di dilazionare i pagamenti degli acquisti superiori a 250 euro (con un tetto limite di 2.400 euro) scegliendo in autonomia il numero di rate e la durata.

Come aprire il conto online SelfyConto

Per aprire SelfyConto occorrono un documento d’identità e il codice fiscale. Per velocizzare poi l’operazione, si consiglia di tenere a portata di mano il proprio cellulare e un indirizzo e-mail valido. Riguardo invece all’identificazione, Banca Mediolanum permette di scegliere tra SPID, bonifico e webcam. Tra le tre opzioni appena citate, la più veloce e immediata è lo SPID.

L’apertura di SelfyConto entro il 20 dicembre e l’accredito dello stipendio consentono infine di ricevere un Buono Regalo Amazon da 100 euro spendibile su Amazon.it. I dettagli dell’offerta sono consultabili su questa pagina del sito Banca Mediolanum.