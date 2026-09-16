Un'intera app in un solo file: Capsule usa SQLite e funziona senza cloud

Un’applicazione che si comporta come un documento: la si salva, la si allega a un messaggio, la si copia su un altro computer e la si apre insieme ai suoi dati. Capsule è un progetto innovativo che racchiude interfaccia, logica, risorse e database in un solo file con estensione .capsule , evitando server applicativi, account obbligatori e servizi cloud necessari per conservare lo stato del programma.

L’approccio recupera un concetto che precede di molto l’attuale ondata di app generate con l’AI. SQLite, nato oltre 20 anni fa, fu progettato affinché l’intero stato di un database potesse risiedere normalmente in un singolo file portabile tra sistemi e architetture differenti. La stessa documentazione del progetto suggerisce da tempo l’uso di SQLite come “application file format“, cioè come contenitore strutturato di documenti e dati applicativi. Capsule prende sul serio questa possibilità e vi inserisce anche HTML, CSS, asset e informazioni necessarie a eseguire una piccola applicazione.

Il progetto, presentato pubblicamente il 15 settembre 2026, usa inoltre un’impostazione decisamente attuale: le app possono nascere da un prompt rivolto a un assistente AI. Il software è realizzato in Rust con Tauri 2.0; il runtime desktop (download) è già proposto per macOS 12 o successivi, Windows 10 a 64 bit o successivi e distribuzioni Linux come Ubuntu, Debian e Fedora. Le versioni native per iOS 16+ e Android 9+ saranno distribuite nel prossimo futuro.

Capsule trasforma l’applicazione in un file SQLite

La parte più interessante non è l’estensione personalizzata. Un file .capsule è, di base, un database SQLite che ospita sia il contenuto applicativo sia i dati prodotti dall’utente.

Gli ideatori del progetto spiegano di aver scelto questa struttura proprio per risolvere uno dei problemi tipici delle piccole web app: scrivere una pagina HTML è facile, mentre conservare i dati, distribuirli e trasferirli insieme all’app porta spesso a introdurre un backend, un database remoto o almeno qualche servizio di sincronizzazione.

Capsule cambia il modello: l’HTML dell’interfaccia e gli asset collegati finiscono direttamente nel database. I dati possono essere gestiti con un meccanismo simile a localStorage , quindi mediante coppie chiave-valore, oppure attraverso un’API ispirata a MongoDB, che salva documenti strutturati nelle tabelle interne. Immagini, PDF e altri file possono a loro volta essere inglobati nel contenitore.

Non si distribuisce soltanto il codice dell’applicazione e non si condivide separatamente il database: si trasferisce l’intero oggetto. È possibile mandarlo tramite email, AirDrop o un’app di messaggistica; il destinatario apre il file con il player Capsule e ritrova interfaccia e contenuti nello stato in cui sono stati salvati.

Dal prompt a una vera micro-app senza configurare un backend

Capsule punta molto sull’intelligenza artificiale. L’utente descrive ciò che vuole realizzare – per esempio un registro spese, un ricettario, un tracker di attività o uno strumento per la fatturazione – e un assistente AI può generare HTML, struttura dei dati e logica necessaria a produrre il file finale.

Il sito cita direttamente ChatGPT, Claude, Gemini e altri strumenti compatibili; sono previste anche modifiche successive mediante prompt o strumenti di coding basati su MCP, Model Context Protocol.

L’AI non genera semplicemente una pagina da visualizzare: deve rispettare le API offerte dal runtime Capsule affinché i dati finiscano nel database incorporato e rimangano disponibili alla riapertura.

Molti prototipi prodotti con gli attuali modelli generativi sono convincenti finché restano “demo HTML”, ma richiedono un salto architetturale quando devono memorizzare dati reali. Capsule cerca di eliminare proprio quel passaggio per una categoria precisa di software: applicazioni personali, utility, tracker, piccoli archivi e strumenti che non richiedono necessariamente servizi centralizzati.

La Web Preview mostra bene come funziona il modello

Chi non vuole installare il player può provare Capsule direttamente dal browser: la Web Preview accetta file .capsule, normali file HTML oppure codice HTML incollato manualmente e mette a disposizione modelli già pronti: Recipe Book, Todo List, Expenses Tracker, Notes, Presentation, Flashcards e Time & Billing.

La versione web esegue l’applicazione in un frame isolato senza accesso alla rete. Le modifiche restano in memoria durante la sessione e, se l’utente vuole conservarle, deve scaricare una nuova copia del file. È una limitazione legata al funzionamento nel browser e non va confusa con il runtime desktop, che può interagire con il contenitore salvato sul file system.

Ogni oggetto resta comunque utilizzabile anche senza un servizio remoto: Capsule poggia espressamente su funzionamento offline e dati conservati in locale; non è richiesta la registrazione di un account per aprire e utilizzare un file.

Un modello non adatto alla collaborazione

Se due persone ricevono la stessa copia e la modificano separatamente, dopo qualche tempo esistono due file diversi. Non c’è un database centrale che possa mantenere traccia degli aggiornamenti, sincronizzare le modifiche o applicare un algoritmo di collaborazione in tempo reale.

L’autore ha affrontato almeno in parte il problema assegnando a ogni elemento un UUID e un timestamp: sono informazioni che permettono di identificare record distinti e forniscono le basi per un’eventuale operazione di merge tra copie divergenti.

Tuttavia, senza un sistema di sincronizzazione, la gestione di modifiche concorrenti resta inevitabilmente più complicata. Per applicazioni personali o file che passano da una persona all’altra può essere un compromesso accettabile; per database modificati simultaneamente da molti utenti, il classico backend conserva vantaggi difficili da aggirare.

Un altro dettaglio significativo riguarda l’esportazione. I dati inseriti nelle applicazioni Capsule possono essere estratti in CSV o JSON: il formato applicativo Capsule possiede comunque un proprio schema e API specifiche.

L’autore ha dichiarato di voler rendere aperta la specifica del formato con la versione 1.0, in modo che programmi diversi possano leggere e scrivere autonomamente i file .capsule. Sarebbe un passaggio importante perché un database SQLite è documentato e ispezionabile, ma conoscere il significato delle tabelle e delle convenzioni applicative resta indispensabile per costruire un’implementazione interoperabile.

I vantaggi di Capsule

Il punto forte di Capsule è semplice: applicazione e dati viaggiano nello stesso file. Per una micro-app personale non servono necessariamente server, database remoto o account cloud. Un registro spese, un ricettario, una checklist, un piccolo inventario o uno strumento amministrativo possono funzionare localmente e continuare a essere utilizzabili anche senza connessione Internet.

Anche backup e trasferimento diventano molto più semplici: nella situazione ideale basta copiare il file .capsule . È un approccio interessante soprattutto per software piccoli, creati magari con l’aiuto dell’AI e destinati a risolvere un’esigenza molto precisa senza trasformarsi in un vero servizio online.

Il modello funziona bene finché l’app resta personale oppure è condivisa con poche persone. Diventa invece meno adatto quando più utenti devono modificare contemporaneamente gli stessi dati, quando serve sincronizzazione continua tra più dispositivi o quando sono necessari autenticazione centralizzata, gestione degli utenti, elaborazioni server-side e integrazioni permanenti con servizi remoti.

Esiste poi il tema della sicurezza. Capsule limita l’accesso diretto al file system e richiede autorizzazioni per alcune operazioni, ma il formato non offre ancora una firma crittografica che permetta di verificare con certezza chi abbia creato il file o se qualcuno lo abbia modificato. Un’analisi indipendente ha infatti mostrato che il database SQLite sottostante può essere alterato mantenendo il file formalmente valido. Non significa che sia possibile aggirare automaticamente le protezioni del player, ma rende sensato trattare con prudenza i file ricevuti da fonti sconosciute.

Dove potrebbe diventare davvero interessante

La potenzialità maggiore emerge nell’incontro tra Capsule e gli assistenti AI.

Oggi generare una piccola applicazione è relativamente facile; molto meno immediato è decidere dove salvarne i dati e come distribuirla. Capsule prova a risolvere proprio questo passaggio: l’AI crea lo strumento, SQLite conserva i dati e tutto può restare dentro un unico file.

Il progetto è ancora giovane e dovrà maturare soprattutto sul fronte della specifica del formato, della firma delle applicazioni e della gestione delle copie divergenti. Ma l’idea di fondo è concreta: per molte utilità personali non serve costruire un servizio cloud completo. In certi casi può davvero bastare un file.