Shopify compra Tailwind CSS: cosa cambia per uno dei framework più usati

Tailwind Labs, la società che sviluppa Tailwind CSS, entrerà in Shopify dopo nove anni di attività indipendente. L’annuncio arriva il 9 settembre 2026 da Adam Wathan, fondatore del progetto, che descrive l’operazione come una scelta per garantire al framework una sede stabile e un supporto duraturo.

Tailwind CSS viene oggi installato oltre 110 milioni di volte alla settimana ed è utilizzato da aziende come Shopify, ChatGPT, Reddit, Cloudflare e X. L’ingresso nella piattaforma canadese non comporterà però la chiusura del progetto open source: il codice continuerà a essere distribuito con licenza MIT e il team manterrà la responsabilità dello sviluppo. Cambierà invece il modello commerciale di Tailwind Labs, che interromperà le nuove iscrizioni ai propri prodotti a pagamento per concentrarsi sul framework.

L’acquisizione arriva dopo un periodo difficile, che ha visto l’azienda effettuare sostanziosi tagli al personale lo scorso mese di gennaio.

Tailwind CSS entra ufficialmente in Shopify

La decisione nasce da un obiettivo espresso da Wathan fin dai primi anni del progetto: sviluppare Tailwind all’interno di un prodotto reale, affrontando problemi di interfaccia complessi invece di concentrarsi soltanto sulla vendita di template e strumenti collegati al framework. Shopify offre proprio questo ambiente, con milioni di negozi, interfacce per la gestione delle attività commerciali e sistemi destinati agli acquirenti.

Il rapporto tra le due aziende non parte da zero. Shopify è infatti tra le società che hanno adottato Tailwind CSS su larga scala e ha contribuito alla sua diffusione anche attraverso i prodotti destinati ai propri clienti. Secondo Wathan, il framework rappresenta una componente importante dello stack tecnico di Shopify. L’acquisizione permette quindi alla società di mantenere un maggiore controllo sull’evoluzione di uno strumento già utilizzato internamente.

La scelta assume ulteriore rilievo considerando l’interesse di Shopify per il commercio agentico, cioè sistemi nei quali agenti software possono interagire con prodotti, cataloghi e processi di acquisto. La qualità delle interfacce assume un ruolo specifico in questi scenari: negozi, pannelli amministrativi, checkout e applicazioni devono continuare a funzionare mentre cambiano i modi con cui utenti e software interagiscono con i servizi online.

Il progetto open source non cambia licenza

Per gli sviluppatori, l’aspetto più importante riguarda la continuità. Tailwind Labs assicura che Tailwind CSS e gli altri progetti open source resteranno disponibili con licenza MIT e che il team continuerà a occuparsi della manutenzione con il supporto di Shopify. Non viene quindi annunciata una modifica al modello di distribuzione del framework né un passaggio a una licenza proprietaria.

Cambia invece l’attività commerciale di Tailwind Labs. L’azienda non cercherà più di espandere il proprio business attorno ai prodotti collegati a Tailwind. Gli utenti che possiedono già Tailwind Plus o ui.sh conserveranno l’accesso ai servizi acquistati, mentre le nuove iscrizioni saranno chiuse. Il sito ui.sh, che raccoglie strumenti e workflow per la progettazione delle interfacce, continuerà quindi a essere rilevante per gli utenti esistenti, ma non seguirà una normale strategia di acquisizione di nuovi clienti.