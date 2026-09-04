Project Zenith: Microsoft crea una versione di Windows 11 "ripulita" per sviluppatori

Microsoft prova a risolvere uno dei problemi più banali, ma anche più fastidiosi, per chi usa Windows 11 come macchina di sviluppo: comprare un PC potente e dover comunque passare ore a configurarlo prima di poter scrivere una riga di codice. Project Zenith non è un nuovo sistema operativo separato da Windows 11, né un’edizione speciale riservata agli sviluppatori: è una configurazione Windows preparata “in fabbrica”, accompagnata da una specifica dotazione hardware, da una serie di strumenti già installati e impostazioni modificate rispetto a una normale installazione.

Microsoft ha iniziato ad avvicinare molto più seriamente Windows agli sviluppatori Linux nel 2016, quando presentò il Windows Subsystem for Linux (WSL), portando Bash e Ubuntu direttamente in Windows 10. Nel 2023 sono arrivati Dev Home e Dev Drive, quest’ultimo basato sul file system ReFS e progettato per ridurre l’impatto delle operazioni I/O durante compilazioni, gestione dei repository e utilizzo dei package manager. A maggio 2025, Microsoft ha inoltre iniziato a condividere il codice di WSL come progetto open source.

Durante l’evento Build 2026, Microsoft ha provato a “rilanciare” mostrando in anteprima una Windows 11 “developer-optimized experience“, Coreutils per Windows, container WSL, Windows Developer Configurations e un Terminale sempre più integrato con gli strumenti AI. A settembre 2026 quella raccolta di interventi ha finalmente un nome e, soprattutto, requisiti hardware ben definiti. Project Zenith richiede almeno 64 GB di memoria unificata e oltre 250 GB/s di banda della memoria; i primi sistemi utilizzano la piattaforma AMD Ryzen AI Halo, mentre altri produttori e altre architetture arriveranno nei mesi successivi.

Cos’è davvero Project Zenith

La definizione scelta da Microsoft è interessante: un’esperienza con Windows 11 “ready-to-code“ e priva, per quanto possibile, di distrazioni.

Tradotto in termini meno promozionali, Project Zenith mette insieme tre elementi che finora esistevano separatamente: hardware con molta memoria condivisa tra CPU e GPU, Windows 11 configurato per chi sviluppa e una selezione di strumenti installati in anticipo.

La configurazione del sistema operativo cambia in diversi punti: Esplora file, per esempio, mostra da subito le estensioni dei file, gli elementi nascosti, il percorso completo nella barra del titolo e il riquadro dettagli. Microsoft abilita inoltre il supporto ai percorsi lunghi, particolarmente utile con repository JavaScript, toolchain, dipendenze annidate e progetti nei quali il tradizionale limite Win32 di 260 caratteri può ancora creare problemi alle applicazioni che non lo gestiscono correttamente.

Altre modifiche sembrano quasi una dichiarazione indiretta sui difetti della configurazione standard di Windows 11. Project Zenith disabilita la visualizzazione dei file e delle cartelle usati di recente, i suggerimenti dei provider di sincronizzazione, i consigli nel menu Start e le notifiche relative all’account. PowerToys Command Palette risulta invece attiva; Windows Terminal e Visual Studio Code compaiono direttamente sulla barra delle applicazioni.

Alcune di queste scelte difficilmente possono considerarsi specifiche dello sviluppo software. Mostrare le estensioni dei file, ridurre suggerimenti e notifiche, ad esempio, potrebbe risultare utile anche su una normale installazione professionale di Windows.

Project Zenith finisce quindi per essere anche una specie di laboratorio nel quale Microsoft prova una versione meno invadente del sistema operativo.

Gli strumenti già pronti appena si accende il PC

Tra i software citati per i sistemi Zenith figurano Visual Studio Code, GitHub Copilot, PowerToys, WinAppCLI e Windows Dev Skills.

Microsoft parla più genericamente anche di strumenti per linguaggi, runtime, controllo del codice sorgente e produttività; durante la presentazione legata ad AMD sono comparsi inoltre WSL, PowerShell e strumenti Copilot da riga di comando.

Microsoft tiene a precisare di non voler imporre un ambiente di sviluppo unico: la società insiste sul fatto che la configurazione iniziale dovrebbe servire soltanto come base, sulla quale ciascun programmatore può poi installare SDK, compilatori, framework, shell e IDE preferiti.

Un’immagine Windows troppo personalizzata rischierebbe infatti di trasformarsi rapidamente in un problema di manutenzione, soprattutto nelle aziende dove le versioni di Node.js, Python, Java, .NET, toolchain C++ e relativi package manager devono rispettare requisiti precisi.

Project Zenith sembra voler evitare questa trappola: prepara il sistema, ma non sostituisce la gestione dell’ambiente di sviluppo.

Il vero obiettivo sono i modelli AI eseguiti in locale

La caratteristica che distingue nettamente Zenith dalle precedenti iniziative Microsoft è però l’hardware.

Microsoft vuole rendere questi sistemi capaci di eseguire modelli AI con oltre 30 miliardi di parametri direttamente sulla macchina, senza dover inviare ogni richiesta a un servizio cloud e senza pagare token per ogni inferenza.

Nei sistemi tradizionali, GPU discreta, memoria di sistema e VRAM costituiscono spazi distinti; un modello particolarmente grande deve quindi rientrare nella memoria della GPU oppure distribuire parte del carico tra RAM e acceleratore, con possibili penalizzazioni. Le piattaforme Ryzen AI Halo puntano invece su grandi quantità di memoria condivisa accessibile dalle varie unità di calcolo.

Naturalmente 64 GB non equivalgono automaticamente alla possibilità di eseguire qualsiasi modello da 30 miliardi di parametri alla massima precisione. La quantità di memoria necessaria cambia molto a seconda del formato numerico utilizzato. Un modello da 30 miliardi di parametri memorizzato a 16 bit può richiedere circa 60 GB soltanto per i pesi, prima ancora di considerare cache KV, buffer di esecuzione e memoria utilizzata dal sistema. Con quantizzazione a 8 o 4 bit il requisito scende sensibilmente, rendendo l’esecuzione locale molto più pratica.

Ecco perché Microsoft cita capacità e banda di memoria superiore a 250 GB/s: per l’inferenza degli LLM non conta soltanto quanta RAM sia disponibile: bisogna spostare continuamente enormi quantità di pesi verso le unità di calcolo. Una banda elevata può incidere direttamente sulla velocità con cui il modello genera i token.

WSL diventa ancora più centrale

Project Zenith rafforza anche la convergenza tra Windows e gli strumenti tipicamente associati a Linux.

WSL ormai non svolge più soltanto il ruolo di shell Linux eseguita accanto alle applicazioni Windows: i WSL containers rappresentano un meccanismo integrato per creare, avviare e controllare container Linux direttamente attraverso Windows.

Microsoft prevede sia un’interfaccia da riga di comando sia API utilizzabili dalle applicazioni Windows native. Per chi sviluppa backend, servizi cloud, software basato su container o applicazioni AI è possibile ridurre la distanza tra la workstation locale e gli ambienti Linux sui quali il software finirà spesso per essere distribuito.

Dieci anni fa WSL serviva soprattutto a evitare una macchina virtuale o un dual boot per utilizzare grep, sed , awk , Git e altre utility Linux. Nel 2026 Microsoft tratta invece Linux come una componente ordinaria della propria proposta per lo sviluppo professionale.

Project Zenith non è Windows 11 Developer Edition

Microsoft non ha annunciato una “Windows 11 Developer Edition” installabile liberamente su qualunque computer. Project Zenith è presentato come un’esperienza associata a una nuova classe di dispositivi, con caratteristiche hardware minime e configurazione concordata con produttori OEM e fornitori di processori.

I primi modelli utilizzano AMD Ryzen AI Halo e AMD ha mostrato a IFA un sistema compatto basato su tale piattaforma. Microsoft afferma però che nei prossimi mesi arriveranno altre macchine e anche processori differenti. Un Copilot+ PC pensato per gli sviluppatori? In un certo senso sì.

Resta da capire quali componenti della configurazione Zenith potranno essere replicate manualmente sui normali PC Windows 11.

Molte impostazioni, evidentemente, sono già disponibili: visualizzazione delle estensioni, percorsi lunghi, PowerToys, WSL, Terminal, Visual Studio Code e buona parte degli strumenti citati possono essere configurati anche oggi.