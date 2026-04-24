Carta di credito gratuita e assicurazione di viaggio inclusa: scopri i vantaggi di TF Mastercard Gold

La TF Mastercard Gold è una carta di credito che ti darà flessibilità finanziaria e vantaggi premium senza costi fissi. Senza canone annuale, con assicurazione di viaggio gratuita e azzeramento delle commissioni sui tassi di cambio per gli acquisti in valuta estera, è una carta che propone una notevole libertà, persino con la possibilità di effettuare acquisti senza interessi fino a 55 giorni. Larichiesta si fa in 5 minuti online con una carta che potrai aggiungere subito al tuo wallet digitale, pronta all’uso.

I dettagli dell’offerta

La carta non prevede spede fisse: nessuna commissione online per il mantenimento del conto e, come detto, non sono previste commissioni neanche sui cambi di valuta diventando un alleato perfetto per i tuoi viaggi all’estero. Per la gestione della liquidità avrai un eccellente cuscinetto con la possibilità di dilazionare i pagamenti degli acquisti senza interessi fino a 55 giorni oppure richiedere pagamenti rateali flessibili in base alle tue esigenze.

Inclusa nel pacchetto avrai anche un’assicurazione di viaggio gratis che ti offre le coperture fondamentali se ti sposti per lavoro o per vacanza senza dover stipulare polizze esterne.

Ottenere la carta è semplicissimo: si parte con la richiesta online, si passa all’identificazione digitale in meno di 5 minuti e si conclude con l’attivazione istantanea, collegando la carta all’app e al portafoglio digitale così che tu possa subito utilizzarla.

L’applicazione proprietaria ti darà modo infine di tenere sotto controllo le spese ovunque ti trovi includendo una funzione che permette di bloccare o sbloccare la carta all’istante in caso di necessità.