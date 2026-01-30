Conto Crédit Agricole in promozione: lo apri e puoi ricevere fino a 600€ in buoni Amazon

Crédit Agricole ha lanciato un’offerta imperdibile per l’apertura di un nuovo conto online. Facendolo adesso, infatti, hai la possibilità di ottenere fino a 600 euro in buoni regalo Amazon.it, oltre a una serie di vantaggi sul conto stesso che adesso scopriremo insieme.

Aprendolo adesso infatti avrai un conto a canone zero: ti basterà richiederlo entro il 1° febbraio per avere questo incredibile vantaggio, che si unisce alla possibilità di richiedere una carta di debito Visa con cui pagare nei negozi e online e gestione in autonomia tramite app. Puoi anche personalizzare il PIN a tuo piacimento per trovare la combinazione che preferisci.

Dall’app potrai fare di tutto, senza recarti in banca, comprese le operazioni più comuni come bonifici, ricariche telefoniche, pagamenti PagoPA, bollettini e CBILL, MAV/RAV, F24 e bollo auto e moto, oltre a richiedere un conto deposito, un mutuo e molto altro ancora.

La promozione sui buoni regalo Amazon.it è certamente la parte più interessante e funziona in più passaggi:

50 euro subito di Welcome Bonus inserendo il codice promo VISA, richiedendo la carta di debito e una transazione entro 30 giorni

inserendo il codice promo VISA, richiedendo la carta di debito e una transazione entro 30 giorni 50 euro aggiuntivi se accrediti lo stipendio o la pensione

se accrediti lo stipendio o la pensione Fino ad altri 100 euro usando la carta Visa per i tuoi acquisti

usando la carta Visa per i tuoi acquisti Fino ad altri 400 euro per ogni amico che apre il conto: ognuno ti farà guadagnare 50 euro fino ad un massimo di 8 amici

Insomma, un conto online completo e pronto a darti un bonus non da poco. Puoi iniziare subito.