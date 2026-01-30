Conto Crédit Agricole in promozione: lo apri e puoi ricevere fino a 600€ in buoni Amazon

Occasione da non perdere sul conto online a canone zero.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 30 gen 2026
Crédit Agricole ha lanciato un’offerta imperdibile per l’apertura di un nuovo conto online. Facendolo adesso, infatti, hai la possibilità di ottenere fino a 600 euro in buoni regalo Amazon.it, oltre a una serie di vantaggi sul conto stesso che adesso scopriremo insieme.

Aprendolo adesso infatti avrai un conto a canone zero: ti basterà richiederlo entro il 1° febbraio per avere questo incredibile vantaggio, che si unisce alla possibilità di richiedere una carta di debito Visa con cui pagare nei negozi e online e gestione in autonomia tramite app. Puoi anche personalizzare il PIN a tuo piacimento per trovare la combinazione che preferisci.

Dall’app potrai fare di tutto, senza recarti in banca, comprese le operazioni più comuni come bonifici, ricariche telefoniche, pagamenti PagoPA, bollettini e CBILL, MAV/RAV, F24 e bollo auto e moto, oltre a richiedere un conto deposito, un mutuo e molto altro ancora.

La promozione sui buoni regalo Amazon.it è certamente la parte più interessante e funziona in più passaggi:

  • 50 euro subito di Welcome Bonus inserendo il codice promo VISA, richiedendo la carta di debito e una transazione entro 30 giorni
  • 50 euro aggiuntivi se accrediti lo stipendio o la pensione
  • Fino ad altri 100 euro usando la carta Visa per i tuoi acquisti
  • Fino ad altri 400 euro per ogni amico che apre il conto: ognuno ti farà guadagnare 50 euro fino ad un massimo di 8 amici
Insomma, un conto online completo e pronto a darti un bonus non da poco. Puoi iniziare subito.

