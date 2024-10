Cavi ottici attivi: cosa sono e come scegliere i migliori

Il cavo ottico attivo utilizza la fibra ottica per trasmettere dati sotto forma di impulsi di luce, invece di usare segnali elettrici come avviene con i cavi in rame convenzionali. Ciò che distingue i cavi ottici attivi dai cavi ottici passivi è l’integrazione di circuiti elettronici all’interno degli stessi.

Questi circuiti convertono il segnale elettrico in un segnale ottico all’inizio della trasmissione (lato del trasmettitore) e poi lo riconvertono in un segnale elettrico dall’altro capo del cavo (lato del ricevitore). La tecnologia in questione permette di ridurre la perdita di segnale e le interferenze, consentendo trasmissioni più stabili. I componenti utilizzati, come i convertitori di segnale e i ripetitori ottici, assicurano la conservazione di un eccellente livello di segnale anche su distanze molto lunghe, senza le limitazioni che affliggono i cavi passivi, come l’attenuazione o le interferenze elettromagnetiche (EMI).

Uno dei principali vantaggi dei cavi ottici attivi è appunto la possibilità di trasmettere segnali su decine di metri senza degradare la qualità. Una caratteristica che rende questi prodotti estremamente versatili e adatti per l’utilizzo di un ampio ventaglio di campi applicativi.

Come scegliere i migliori cavi ottici attivi

I cavi ottici attivi Techly si distinguono come prodotti di eccellenza, unendo le più moderne tecnologie per adattarsi a qualsiasi esigenza. Scegliere un cavo del genere significa non soltanto ottenere prestazioni eccellenti, ma anche godere di una trasmissione affidabile e senza compromessi, in qualsiasi contesto o applicazione.

Uno dei migliori prodotti oggi sul mercato è il Cavo Audio/Video Ottico Attivo USB C AOC di Techly, disponibile in diverse lunghezze: 10, 15, 20 e 30 metri. AOC è la sigla che sta per Active Optical Cable: fa riferimento alla tecnologia in grado di convertire i segnali elettrici in segnali ottici e viceversa.

Si tratta di una soluzione ideale per chi necessita di una connessione stabile e a lunga distanza per gestire, ad esempio, trasmissioni 4K. Grazie alla tecnologia avanzata, il cavo da 30 metri permette di trasmettere contenuti Ultra HD escludendo qualunque perdita di qualità, con immagini nitide. Anche il cavo da 10 metri, come quelli da 15 metri e 20 metri, conservano tutte le caratteristiche della versione di maggiore lunghezza.

I cavi Techly supportano la trasmissione di segnali audio/video tra dispositivi USB-C e diventano compatibili con una vasta gamma di dispositivi, inclusi laptop, smartphone e monitor 4K.

La tecnologia AOC è in grado di convertire i segnali elettrici in segnali ottici, garantendo così una trasmissione priva di interferenze elettromagnetiche e con un’efficienza energetica elevata. La capacità di operare a larghezze di banda superiori a 18 Gbps apre le porte al trasferimento di video in 4K a 60 Hz e audio multicanale fino a 7.1 canali.

Vantaggi dei cavi ottici attivi

I cavi ottici attivi sono generalmente più sottili e leggeri rispetto a quelli HDMI o DisplayPort realizzati in rame. La fibra ottica è molto più flessibile, rendendoli così facili da installare in spazi ristretti o in configurazioni in cui è necessario una maggiore versatilità.

Come evidenziato in precedenza, inoltre, i cavi ottici attivi possono gestire lunghezze maggiori senza la necessità di amplificatori esterni, semplificando ulteriormente qualsiasi installazione.

L’esperienza audio/video offerta dai cavi ottici attivi è impeccabile, anche a risoluzioni molto elevate (i.e. 4K e superiori). Caratteristica essenziale nella gestione di contenuti HDR (High Dynamic Range) e audio multicanale ad alta definizione, entrambe applicazioni che richiedono un’elevata capacità di banda.

L’assenza di interferenze elettromagnetiche e la capacità di trasmettere segnali ad alta frequenza contribuiscono a garantire che la qualità dell’immagine e del suono rimanga elevata, senza artefatti visivi o sonori.

Conclusioni

I dispositivi nel catalogo Techly si distinguono come prodotti di eccellenza: uniscono le più moderne tecnologie per adattarsi a qualsiasi esigenza.

Cavi del genere assicurano non solo prestazioni senza compromessi, in qualunque ambito, ma hanno l’ulteriore vantaggio di essere leggeri e flessibili. Una scelta ideale per chi cerca soluzioni innovative e di alta qualità nel campo della trasmissione audio e video.