PNG 3.0: dopo 22 anni grandi novità per il formato immagine

Le immagini con estensione PNG fanno un passo in avanti deciso con la nuova versione del formato, ovvero la 3.0. L’aggiornamento promette un cambiamento significativo del panorama dell’imaging digitale, dopo ben 22 anni di attesa.

L’update introduce innovazioni significative, tra cui spicca senza dubbio l’integrazione del supporto per l’High Dynamic Range (HDR). Questa tecnologia consente di catturare e visualizzare una gamma cromatica molto più ampia, migliorando la fedeltà visiva delle immagini. Chris Riley, uno dei creatori originali del formato, ha sottolineato come l’HDR migliori significativamente la resa anche delle scene più complesse, offrendo una qualità visiva mai vista prima sui display compatibili.

HDR e non solo: le novità legate a PNG 3.0

Un’altra caratteristica rivoluzionaria è l’integrazione ufficiale del formato APNG (Animated PNG). Sviluppato originariamente da Mozilla, il supporto alle immagini animate permette di creare contenuti dinamici di alta qualità. Questa funzionalità, già adottata da browser come Firefox, diventa ora uno standard del formato, eliminando la necessità di soluzioni proprietarie o meno efficienti.

Con PNG 3.0, il formato adotta finalmente i metadati Exif, un elemento essenziale per fotografi e creatori di contenuti. Questa innovazione consente di incorporare informazioni dettagliate come data, ora e specifiche tecniche della fotocamera utilizzata. Questi metadati rappresentano un vantaggio cruciale per la gestione e l’organizzazione di archivi fotografici professionali.

Il nuovo standard è il risultato di una collaborazione tra il W3C e giganti tecnologici come Adobe, Apple e Google. Questa sinergia non solo ha portato all’implementazione di PNG 3.0, ma ha anche gettato le basi per sviluppi futuri, tra cui miglioramenti nella compressione dei file e la codifica parallela. La risposta del mercato è stata immediata: piattaforme come Chrome, Safari, Firefox, iOS, macOS, Photoshop e DaVinci Resolve hanno già implementato il supporto per il nuovo formato.

Chris Bloom, leader del W3C PNG Working Group, ha anticipato che la roadmap del formato prevede ulteriori innovazioni. La quarta edizione si concentrerà sull’interoperabilità tra HDR e SDR, mentre la quinta punta a perfezionare gli algoritmi di compressione.